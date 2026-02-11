Chicharito deja el futbol atrás y apuesta por la introspección filosófica en Tik Tok

Javier Chicharito Hernández volvió a su cuenta de Tik Tok, esa en la que hace algunos meses desató gran polémica al dar sus puntos de vista sobre los roles de género, pero ahora para dajar una versión reflexiva y filosófica de sí mismo… justo ahora que no tiene equipo y cuyo última estampa en el futbol profesional fue una garrafal falla de un penal con Chivas en su eliminatoria ante Cruz Azul en la pasada liguilla.

Chicharito ofrece una reflexión profundamente introspectiva. Hablando consigo mismo representando a dos personajes dice: “Esto es lo que todos ven, pero ¿quién soy cuando nadie me mira?... No eres solo lo que la gente ve ni lo que has vivido, ni siquiera tu cuerpo… Todos construimos un personaje. Javier es solo un disfraz para que tú vivas experiencias increíbles. ¿Quién eres realmente? Solo tú puedes responder esa pregunta”.

El video, titulado 'Sin decirme tu nombre, religión, nacionalidad, habilidades, edad y profesión, ¿quién eres?', deja esta reflexión.

Este mensaje contrasta con la polémica que generó en julio de 2025. En varios videos virales, Hernández promovió roles de género tradicionales: “Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible”; las instó a “encarnar su energía femenina” cuidando, nutriendo y “sosteniendo el hogar”, sin miedo a “dejarse guiar por un hombre” que provee. Los comentarios fueron ampliamente criticados como machistas y sexistas.

Ahora, después de esa polémica y tras el penal fallido, Chicharito parece buscar redención a través del autoconocimiento. Reconoce que Javier es un rol construido, no la totalidad del ser. En un momento de incertidumbre profesional (libre desde finales de 2025), usa sus redes para filosofía motivacional, distanciándose del futbolista icónico hacia un coach de vida.