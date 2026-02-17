¿Eres Therian? Primera reunión en la UNAM CDMX: cuándo y dónde

Lo que comenzó como una tendencia digital hoy se convierte en un evento presencial. La comunidad therian en México anunció su primera reunión oficial en la Ciudad de México (CDMX), marcando un momento clave para un movimiento que ha ganado notoriedad en redes sociales.

La cita será dentro del campus de la UNAM, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país. La convocatoria, difundida principalmente en TikTok, ha despertado curiosidad y polémica.

¿Nueva moda juvenil? La diferencia entre therian y furro explicada Especial

¿Qué son los therians y por qué se han vuelto virales?

El término “therian” proviene del griego *therion*, que significa “bestia”. De acuerdo con el portal especializado "The Therian Guide", la identidad therian se basa en la creencia de que una persona posee una conexión interna con una especie animal específica, conocida como “theriotipo”.

Quienes forman parte de esta comunidad explican que no se trata de “querer ser un animal” en sentido literal, sino de reconocer una identidad interior que trasciende lo humano. Muchos describen un proceso llamado “despertar”, momento en el que toman conciencia de esa afinidad profunda.

El fenómeno se volvió viral gracias a TikTok, donde miles de videos muestran a jóvenes practicando cuadratropía utilizando máscaras, colas sintéticas y accesorios que representan a su animal identificado. Estas publicaciones han acumulado millones de visualizaciones, impulsando el debate público.

La primera reunión en la UNAM: fecha, hora y actividades

Según la convocatoria digital, la reunión se realizará el 20 de febrero de 2026 en Ciudad Universitaria. El punto de encuentro será en la zona conocida como Las Islas a las 2:00 PM, uno de los espacios abiertos más concurridos del campus.

Posteriormente, a las 3:00 PM, se llevará a cabo una “carrera therian” en el Anexo de Ingeniería. Durante esta actividad, los asistentes practicarán cuadratropía y realizarán dinámicas grupales relacionadas con su identidad animal.

La elección de CU no es casual. El campus universitario es un punto tradicional de expresión cultural y movimientos sociales. En este contexto, la convivencia therian busca consolidarse como un espacio de visibilidad.

Reunión Therian en CU

Expansión del movimiento "therian" en México

La reunión en la UNAM no será la única. Los organizadores también han anunciado un segundo encuentro masivo el 21 de febrero en los Arcos de la Calzada, en León, Guanajuato, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a la capital.

Este crecimiento refleja cómo las comunidades digitales pueden trasladarse al espacio físico en cuestión de meses. Lo que antes ocurría únicamente en foros internacionales hoy encuentra eco en parques y plazas.

Therian Especial

Debate social: ¿expresión saludable o desconexión?

Como ocurre con muchos movimientos emergentes, la comunidad therian genera opiniones divididas. Para sus integrantes, se trata de una forma legítima de identidad. Para algunos sectores críticos, en cambio, estas prácticas podrían representar una desconexión de la realidad o dificultades de integración social.

Lo cierto es que la primera convivencia oficial en la UNAM marca un precedente en México. Más allá de las posturas encontradas, el evento evidencia cómo las redes sociales influyen en la creación de nuevas comunidades y expresiones culturales.

En Mar del Plata se abrió la primera escuela therian, dedicada a enseñar a vivir como cuadrúpedos, generando debate social y viralidad en redes. Especial

Si te preguntas “¿soy therian?” o simplemente sientes curiosidad por entender el fenómeno, el 20 de febrero de 2026 será una fecha clave para observar de cerca esta tendencia que pasó de lo virtual a lo presencial en uno de los espacios universitarios más importantes del país.

AAAT*