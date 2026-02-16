'Hormiga' González se impone a los extranjeros: Su promedio goleador es el mejor de la Liga MX

El futbol mexicano encontró a su nueva joya en la cantera de las Chivas. Armando 'Hormiga' González dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad que asusta a las defensas de la Liga MX. En el actual Clausura 2026, el atacante tapatío ya suma 5 goles en 6 jornadas, pero lo que realmente impresiona no es solo la cantidad, sino la frecuencia con la que manda el balón al fondo de las redes en comparación con los últimos monarcas del área.

De acuerdo con datos de Statiskicks, el nivel del mexicano es de talla mundial, situándose como el segundo máximo goleador Sub-23 del planeta en la temporada 2025/26. Con 17 goles en 24 partidos totales con el Rebaño, solo está por detrás de Fraser Bryden del Crusaders. Sin embargo, al analizar su rendimiento frente a los últimos campeones de goleo en México, queda claro que González es el rey de la eficiencia.

EL DOMINIO ANTE LOS MONARCAS DEL APERTURA 2025

Durante el Apertura 2025, la competencia por el título de goleo fue feroz, con un triple empate a 12 anotaciones. No obstante, la 'Hormiga' González se llevó las palmas al registrar un promedio de un gol cada 94.08 minutos, superando los 94.25 minutos de Joao Pedro (entonces con el San Luis) y dejando muy atrás los 119.25 minutos que necesitó el portugués Paulinho del Toluca. Mientras otros requirieron casi todo el tiempo reglamentario para marcar, el canterano necesitó mucho menos rodaje.

'Hormiga' González corriendo a celebrar su gol en el Clásico. Mexsport

Esta tendencia de efectividad letal no es casualidad. Si miramos hacia el Clausura 2025, los números de los campeones de aquel torneo también palidecen ante el ritmo del joven mexicano. En ese certamen, José Raúl 'Pantera' Zúñiga de Xolos presumió el mejor promedio con un gol cada 101.0 minutos, seguido por Uros Durdevic del Atlas con 110.5 y nuevamente Paulinho con 123.5 minutos. Ninguno de ellos logró bajar de la barrera de los 94 minutos que González ya domina con naturalidad.

SUPERANDO LA LEYENDA RECIENTE DE PAULINHO

Incluso cuando se compara con el torneo de debut de Paulinho en el Apertura 2024, donde el luso fue el monarca absoluto con 13 goles, la 'Hormiga' González sale victoriosa en la métrica de tiempo. En aquel entonces, el atacante de los Diablos Rojos registró un promedio de un gol cada 109.92 minutos. Aunque la cifra fue impresionante para un recién llegado, se queda corta ante la explosividad que el delantero de Chivas muestra cada fin de semana en el actual proceso.

Paulinho ha sido campeón de goleo en los últimos tres torneos. Mexsport

El impacto de Armando González en el futbol nacional reabrió el debate sobre la confianza en el delantero mexicano. Mientras los clubes suelen apostar por grandes nombres extranjeros, la 'Hormiga' demostró que la contundencia no tiene nacionalidad, sino frecuencia. Con el Mundial 2026 en el horizonte, sus 12 goles en 1,129 minutos del torneo pasado son la mejor carta de presentación para un jugador que, partido a partido, rompe los cronómetros y las redes de la Liga MX.