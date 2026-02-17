Así afectará el Eclipse Solar y el Año Nuevo Lunar a tu signo zodiacal

La astrología marca este 17 de febrero como una fecha que no pasa desapercibida. Coinciden tres eventos poderosos en el mismo punto del cielo: Año Nuevo Lunar, Año Nuevo Chino y eclipse solar anular en Acuario, una combinación que, desde lo energético, habla de cierres definitivos, redirecciones profundas y un llamado claro a vivir desde tu verdad.

Astronómicamente, el eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol durante una Luna Nueva. En este caso será anular, porque la Luna estará cerca de su apogeo y se verá ligeramente más pequeña, dejando visible un “anillo” de luz. Pero más allá del fenómeno visual, espiritualmente este momento funciona como un gran botón de reinicio.

Eclipse 17 de febrero 2026: por qué es un portal energértico único

De acuerdo con Yara-zu, sanadora de almas, este 17 de febrero de 2026 marca un antes y un después energético. Estamos cerrando el año de la Serpiente, un ciclo que vino a depurar profundamente: soltar pieles viejas, mirar heridas antiguas y enfrentar aquello que creíamos resuelto. Por eso, las últimas semanas pudieron sentirse densas, intensas o emocionalmente agotadoras.

Con este portal comienza el año del Caballo de Fuego, una energía que no avanza despacio: trae impulso, movimiento y decisiones que ya no pueden seguir postergándose. El Caballo corre ligero y nos recuerda que no se puede avanzar cargando el pasado.

Eclipse solar y Luna Nueva en Acuario Significado espiritual y efectos por signo

La Luna Nueva abre una nueva visión:

Romper estructuras viejas

Liberarte de moldes que ya no encajan y elegir tu versión más auténtica.

Activada por el eclipse, despierta ideas que buscan salida, vínculos que cambian de formato y proyectos que piden actualización.

El eclipse solar marca cierres definitivos:

Líneas de tiempo que se apagan

Caminos que ya no continúan y decisiones que comienzan a ordenar el futuro

Es un momento para liberar vínculos que drenan, creencias que limitan, miedos que frenan y cargas que ya no te pertenecen.

Espiritualmente, este eclipse no es caos: es recalibración. Se apaga una versión vieja de ti, pero queda luz suficiente para crear la nueva.

El renacer espiritual del Año Nuevo Lunar 2026

Desde lo energético, este eclipse solar en Acuario funciona como un portal que cambia la frecuencia colectiva. Según la astróloga Karla Martínez, este tránsito abre un salto hacia lo nuevo: atreverte, soltar lo conocido y empezar a vivir desde tu verdad.

No todo pasa por la lógica. Muchas decisiones llegan desde la intuición. Este portal activa valentía para intentar algo diferente, fuerza para atravesar miedos y riesgos conscientes que te empujan a expresar tu esencia real.

No es solo inspiración: es activación creativa. La energía pide limpiar distracciones, desbloquear tu creatividad, mostrar talentos y atreverte a ser distinto. La coherencia deja de ser opcional: lo que piensas, sientes y haces necesita alinearse.

Los eclipses no siempre traen respuestas inmediatas, pero sí señales claras sobre lo que ya no puede seguir igual.

También pueden aparecer síntomas energéticos como necesidad de aislarte, cortes emocionales, deseos de cambio radical o una intuición más intensa. Todo apunta a lo mismo: tu energía se está actualizando.

¿Cómo afecta el eclipse solar en Acuario a cada signo?

Este movimiento energético impacta de forma distinta en cada signo:

Aries: te alineas con personas que sí vibran contigo y te alejas de donde ya no perteneces.

Tauro: nuevo rumbo laboral o reconocimiento por atreverte a hacer algo diferente.

Géminis: cambio de filosofía de vida, estudios o viajes que expanden tu visión.

Cáncer: rompes un viejo miedo y recuperas tu poder personal.

Leo: tus vínculos evolucionan o se liberan para relacionarte desde tu verdad.

Virgo: tu cuerpo pide cambiar hábitos de trabajo y autocuidado.

Libra: renacimiento creativo y emocional; te expresas sin miedo al juicio.

Escorpio: sanación del pasado para construir un lugar donde sí te sientas tú.

Sagitario: cambia tu forma de comunicarte y, con eso, tu entorno.

Capricornio: nueva relación con tu valor personal y el dinero; sueltas la escasez mental.

Acuario: creas una nueva versión de ti, visible para todos.

Piscis: sanación interna y liberación emocional que abre nuevos comienzos.

El significado espiritual del eclipse solar y la Luna Nueva en Acuario no representan un cierre total, sino una redirección consciente. Es una pausa energética que te invita a mirar con honestidad qué camino quieres tomar, qué versión tuya ya quedó chica y qué decisión está lista para nacer.

Porque lo que no eliges transformar, lo sigues cargando. Y este portal llega justo para recordarte que el espacio que liberas es donde lo nuevo puede sostenerse.