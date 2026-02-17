“El equipo se acostumbró a perder”: Adomaitis pide un cambio de mentalidad en Santos Laguna

Héctor Adomaitis, exjugador y figura histórica de Santos Laguna, habló sobre la difícil situación del equipo de Torreón en el Clausura 2026. Según el “Ruso”, el plantel actual se ha acostumbrado a perder, lo que se refleja en el rendimiento dentro del campo y requiere un trabajo profundo para revertir la racha negativa.

“Un equipo se puede acostumbrar a ganar o a perder, y este equipo se acostumbró a perder… Te das cuenta al ver los partidos, porque en algunos estuvieron a punto de conseguir la victoria. Cuando empieza un partido y, a los pocos minutos vas perdiendo 1-0, el equipo quiere que el partido termine en ese mismo instante”, declaró Adomaitis para Excélsior.

Adomaitis celebró el regreso de Alejandro Irarragorri a la institución, destacando su experiencia y capacidad para involucrarse en el día a día del club. El exjugador confía en que el directivo pueda encaminar al equipo y dejar atrás los problemas históricos.

“Espero que tenga la misma fuerza, la misma energía y las mismas ganas. Alejandro ha aprendido mucho de fútbol a lo largo de los años; es una persona inteligente que puede encaminar el rumbo del equipo. Pero bueno, ya está; me parece que, a partir de ahora, tiene que haber un nuevo comienzo”, agregó.

Adomaitis formó parte del inicio de una gran época para Santos Laguna a mediados de los años 90 Mexsport

El campeón con Santos en el Invierno 96 aseguró que comprende el mal momento por el que atraviesan los jugadores actuales. Destacó la importancia de respetar la historia del club y de la ciudad de Torreón, así como la pasión de su afición.

“Santos Laguna es un club especial: hay que conocer la historia de la ciudad, de su gente trabajadora y el esfuerzo que hace para apoyar al equipo. Todo eso forma parte de la idiosincrasia que los jugadores deben sentir”, señaló.

Listo para unirse a Santos y ayudar al equipo

Adomaitis confirmó que ya se puso en contacto con Irarragorri y está dispuesto a apoyar desde cualquier posición dentro del club para fortalecer a Santos Laguna.

"Yo ya me puse en contacto; él lo sabe perfectamente. No es algo de hoy, sino que viene de hace años: le vengo insistiendo desde hace tres o cuatro años. Él sabe bien lo que pienso y sabe que siempre estoy a disposición del equipo y de la institución. Él sabe perfectamente que siempre están las ganas de poder colaborar desde el lugar que sea.", expresó.

El exjugador destacó que Santos necesita referentes, no solo dentro del plantel, sino también entre exjugadores que conozcan la institución y puedan transmitir sus valores a la plantilla actual.

"Mira, no hablo solamente de Santos, sino de cualquier equipo. Creo que todos los equipos y todas las instituciones necesitan que, en los pasillos del club, en el camino al entrenamiento y en los partidos estén presentes esas personas que hicieron algo importante por la institución, que son reconocidas por la gente. No lo digo por Santos Laguna en específico, sino en general, de todos los clubes del mundo. Te explico por qué: cuando llegamos con Benjamín Galindo en 2011, y en 2012 fuimos campeones, había un gran equipo, grandes jugadores que siempre se quedaban ahí, a la orilla, y les faltaba dar ese pasito más. Pero cuando llegó el cuerpo técnico, todos éramos campeones; hasta el preparador físico lo era”, finalizó.