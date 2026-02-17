VIDEO: "Elegí correr el riesgo": Lindsey Vonn regresa a casa tras cuatro cirugías

La legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha aterrizado finalmente en suelo norteamericano después de enfrentar una de las pruebas más duras de su ya accidentada carrera. Tras sufrir una aparatosa caída en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno el pasado 8 de febrero en Cortina, el diagnóstico no pudo ser más desalentador: una "fractura compleja de tibia" en su pierna izquierda que requirió cuatro intervenciones quirúrgicas de emergencia en Italia antes de poder ser trasladada.

Nueve días después del impacto, la realidad de la atleta de 41 años es de inmovilidad absoluta. A través de sus redes sociales, Vonn compartió con honestidad la gravedad de su estado actual: "No me he puesto de pie en más de una semana. He estado en una cama de hospital inmóvil desde mi carrera".

Las imágenes de su regreso a Estados Unidos han incluido un traslado aéreo que ha sido difundido en redes sociales.

¿Cuánto tiempo tardará la recuperación de Lindsey Vonn?

Dada la naturaleza de una fractura compleja de tibia, combinada con el historial clínico de Vonn —quien ya cuenta con un reemplazo parcial de rodilla derecha y múltiples cirugías previas—, los expertos médicos estiman que el camino de regreso será extremadamente largo. Una lesión de este tipo requiere habitualmente entre 6 y 12 meses solo para recuperar la movilidad funcional, y posiblemente mucho más para volver a un nivel de competición de élite, si es que esto fuera posible a su edad.

"Elegí correr el riesgo": El mensaje de una campeona

A pesar del trágico desenlace en la pista, Vonn no muestra arrepentimiento. En un emotivo mensaje reflexivo, defendió su decisión de competir bajo condiciones extremas: "Cuando pienso en mi caída, no estaba en la puerta de salida ignorando las posibles consecuencias. Sabía lo que estaba haciendo. Elegí correr el riesgo".

Para la campeona olímpica de 2010, el esquí es una entrega total que no permite medias tintas. "Siempre preferiré correr el riesgo de caerme dándolo todo, en lugar de no esquiar según mi potencial y tener remordimientos. Nunca quiero cruzar la línea de meta y decir: '¿y si...?'", sentenció. Aunque su futuro en las montañas es ahora una incógnita, su voluntad permanece intacta: "Espero con ansias el momento en que pueda volver a estar en la cima de la montaña una vez más".