Mourinho explota contra Vinícius: "Se metió con 60 mil personas, el Benfica no es un club racista"

La tensión en la Champions League no terminó con el silbatazo final en Lisboa. José Mourinho, fiel a su estilo provocador y frontal, compareció ante los medios para dar su versión sobre los incidentes que mancharon el duelo entre Benfica y Real Madrid. El estratega portugués no solo evitó respaldar la denuncia de Vinícius Jr. sobre el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni, sino que volcó la responsabilidad hacia el brasileño por su comportamiento tras anotar el gol de la victoria.

José Mourinho dialogando con Álvaro Arbeloa tras el incidente de Vinícius. REUTERS

El técnico del Benfica cuestionó severamente la actitud del atacante merengue. Para Mourinho, el talento de Vinícius resulta indiscutible, pero su forma de gestionar las emociones frente a la tribuna fue inaceptable. El entrenador luso consideró que el partido cambió de rumbo por acciones ajenas a lo táctico y lamentó que el espectáculo de futbol quedara en segundo plano por los roces entre protagonistas.

MOURINHO INVOCA A EUSEBIO PARA DARLE UNA LECCIÓN A VINÍCIUS

Al ser cuestionado sobre el supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni hacia Vinícius, Mourinho prefirió mantener una postura escéptica. El timonel reveló que habló con ambos futbolistas en el campo y recibió versiones totalmente opuestas. El punto más crítico de su discurso llegó cuando comparó la actitud del brasileño con la máxima figura histórica del club portugués.

"Le dije a Vinícius que la celebración tenía que ser diferente. Este club tiene a Eusebio como leyenda, un jugador negro… El Benfica no es un club racista", soltó el técnico, insinuando que la identidad de su equipo está profundamente ligada a la diversidad y al respeto, por lo que consideró fuera de lugar los gestos del madridista hacia la grada. Para el portugués, un gol de esa manufactura debió celebrarse con los compañeros: "Tuvo que irse con sus compañeros y no meterse con 60 mil personas en este estadio. ¿En cuántos estadios pasó esto?", cuestionó, sugiriendo que el brasileño suele repetir estas conductas que encienden a las aficiones rivales.

Hablé con los dos. Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra. No puedo decir que lo que Vinícius me dijo es la verdad. No lo sé", sentenció Mourinho en conferencia prensa posterior al partido.

MOURINHO TAMBIÉN TUVO QUEJAS CONTRA EL ARBITRAJE

La furia de Mourinho también alcanzó al cuerpo arbitral encabezado por Francois Letexier. El técnico recibió la tarjeta roja durante el encuentro y explicó que su expulsión llegó tras reclamar una supuesta parcialidad a favor del cuadro español. Según sus palabras, el árbitro evitó deliberadamente amonestar a jugadores clave como Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras y Dean Huijsen, lo que condicionó el desarrollo del juego físico.

José Mourinho tratando de calmar los ánimos. REUTERS

"El árbitro tenía un papel que decía que ellos no podían ver la amarilla. Sabemos cómo funciona la cosa", disparó con ironía el portugués. Debido a este castigo, Mourinho no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu para el partido de vuelta. Esta ausencia representa un golpe durísimo para el Benfica, que buscará la remontada en la capital española sin su líder estratégico en la zona técnica, dejando la responsabilidad en manos de sus asistentes para intentar la hombrada ante el Real Madrid en la Champions League.