¿Por qué los nuevos motores de F1 son tan complejos? El sistema que critica Verstappen

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marca el inicio de una era técnica sin precedentes. Con los test de pretemporada en Bahréin en su etapa final, los pilotos se enfrentan a un desafío intelectual: dominar unidades de potencia tan complejas que han requerido manuales de hasta 100 páginas. Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, ya ha advertido que esta nueva gestión de energía podría ser un "caos" para los aficionados.

A él se suman las críticas de Max Verstappen quien apunta que la F1 ha perdido su ADN pasando a ser más un Fórmula E, donde lo que importa es la administración de la batería, reduciendo las posibilidades de atacar, sacrificando ritmo para obtener energía.

¿Qué cambia exactamente en el motor 2026 de la F1?

El corazón del coche sigue siendo un V6 de 1.6 litros turbo, pero su funcionamiento interno ha sido reconstruido desde cero. La gran diferencia radica en el equilibrio de fuerzas:

Hasta 2025: El 80% de la potencia venía de la combustión interna (gasolina) y solo el 20% era eléctrica.

En 2026: La relación es de 50% combustión y 50% eléctrica.

Esta paridad es crítica: el motor de gasolina baja de 550 kW a solo 400 kW, mientras que el motor eléctrico (MGU-K) triplica su entrega. Si un piloto agota su batería, perderá la mitad del rendimiento total del coche, convirtiéndose en una presa fácil en la pista. Además, la F1 ahora utiliza combustible 100% sostenible, eliminando por completo los componentes fósiles tradicionales.

Adiós al MGU-H: El fin de la energía "gratis"

La mayor complicación para la conducción viene de la eliminación del MGU-H, el dispositivo que recuperaba energía del calor de los escapes de forma constante. Sin él, la única forma de cargar la batería es mediante el MGU-K, que solo recupera energía cinética durante las frenadas y desaceleraciones.

Esto ha llevado a Max Verstappen a comparar la nueva categoría con la Fórmula E. Los pilotos ya no pueden acelerar a fondo libremente; ahora deben actuar como "banqueros de energía", administrando cada kilovatio para no quedarse en cero antes de terminar la vuelta.

Nuevas técnicas de conducción: El regreso del "Lift-and-Coast"

Debido a que la batería se agota rápidamente en las rectas largas, ha resurgido una técnica de conducción crítica: el lift-and-coast. Consiste en levantar el pie del acelerador antes de llegar a la zona de frenado para activar el "modo de recarga por levantamiento".

Si un piloto no gestiona esto correctamente, sufrirá el efecto de "clipping": una pérdida repentina de velocidad punta al final de las rectas porque el sistema eléctrico se queda sin reservas.

Sergio Pérez en el último día de test en Cadillac REUTERS

Ahora, los pilotos no solo tendrán que enfocarse en conducir a la máxima velocidad posible, sino que también deben saber manejar para obtener el máximo rendimiento en el modo eléctrico volviendo crítica cada maniobra de frenada o de levantar el pie en el acelerador, haciendo de este un movimiento de sacrificio para ganar energía y luego poder utilizarla para atacar.

Aerodinámica Activa y el adiós al DRS; así afectan al sistema híbrido

La gestión se vuelve aún más difícil al combinarse con la aerodinámica activa. El conflicto es estratégico: al levantar el pie para recargar energía, el coche cambia su configuración aerodinámica, aumentando la resistencia al avance. El piloto debe elegir entre recargar su batería o mantener la eficiencia de velocidad.

Para compensar la desaparición del DRS tradicional, se han creado dos nuevas herramientas manuales:

Botón de Boost: Permite al piloto elegir el momento exacto para soltar la energía guardada.

Manual Override Mode (Modo de Rebase): Si el perseguidor está a menos de un segundo, recibe un extra de potencia eléctrica que puede mantener hasta los 337 km/h, mientras que el coche de adelante empieza a perder potencia eléctrica desde los 290 km/h.

De esta forma, la advertencia de Hamilton de que la F1 será más compleja para los aficionados parece que se hará realidad, porque ahora los espectadores tendrán que aprender una serie de conceptos como si fueran a hacer un examen para la escuela, en lugar de simplemente sentarse a disfrutar una carrera.