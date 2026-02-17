El Borussia Dortmund vence 2-0 al Atalanta y acaricia los octavos de final de la Champions

En una noche de alta tensión europea, el Borussia Dortmund confirmó que el Signal Iduna Park es su fortaleza con un triunfo por 2-0 sobre Atalanta, en la ida del repechaje de la Champions League, dando un paso hacia los octavos de final del torneo más prestigioso del Viejo continente.

El partido, que arrancó con el estadio vibrando tras una breve demora por la llegada tardía del autobús del BVB, estalló temprano cuando Serhou Guirassy se elevó para cabecear un centro preciso desde la banda, apenas en el minuto 3, desatando una ola de euforia entre los aficionados alemanes.

Fue un gol que estavleció el guion de un Dortmund dominador que presionó alto y no dejó respirar a su rival italiano. A partir de ese momento, el conjunto germano controló el juego con audacia gracias a su posesión inteligente, cambios de ritmo veloces y una estructura táctica que desarticuló las intenciones ofensivas de Atalanta.

Con banderas y bufandas, la afición del Dortmund hace pesar su estadio. AFP

Pese a las bajas defensivas anticipadas —que obligaron al joven Reggiani y otros suplentes a tomar protagonismo— los locales se movieron con convicción y consistencia. Antes del descanso, la sentencia llegó en el minuto 41, cuando Maximilian Beier amplió la ventaja con un toque certero tras una asistencia de Guirassy, sellando así un primer tiempo casi perfecto para los amarillos.

El segundo gol, un golpe psicológico para Atalanta, resultó un premio a la presión incansable de Dortmund, que generó peligro constante y se marchó al túnel con una ansiedad contenida por el impacto que sería este 2-0.

Maximilian Beier celebra su anotación con el puño en alto. AFP

En la segunda mitad, el ritmo bajó ligeramente, con el Atalanta intentando reaccionar sin encontrar profundidad y el Dortmund gestionando su ventaja con madurez. La defensa de los alemanes, sólida y bien ordenada, frustró los intentos visitantes y mantuvo su portería en cero, lo que hace de este resultado un activo valiosísimo dpara el encuentro de vuelta, en Italia.

Cuando el árbitro señaló el final, la explosión de júbilo en Dortmund fue palpable. Los die schwarzgelben dejaron claro que quieren seguir en la élite continental, además de que lo hicieron con estilo, control y con la inteligencia táctica que se espera de un equipo que dará para las conversaciones en la Champions.