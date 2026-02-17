Continúa la Contingencia en CDMX y Edomex; sigue el Doble No Circula

La mañana de este martes 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se MANTIENE la Fase I de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a altos niveles de contaminación en la zona.

Contingencia Ambiental en el Valle de México. Cuartoscuro / Gustavo Alberto

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando la CAMe detalló que el objeto de la activación de la Contingencia Ambiental es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México ha señalado que persiste una influencia anticiclónica en el centro del país, lo que provoca altas temperaturas (entre 28 y 29 grados Celsius), baja humedad y radiación solar intensa. Estas condiciones, sumadas a vientos débiles, favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono.

Además, durante la mañana se registraron incendios en Texcoco y Nezahualcóyotl, cuyas plumas de humo impactaron la capital desde el amanecer, elevando los niveles de ozono. Por ello, se prevé que la calidad del aire se mantenga de Mala a Muy Mala, según el índice AIRE y SALUD.

Quema de pastizales

Recomendaciones para la población

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada y reducir actividades al aire libre, especialmente entre las 13:00 y 19:00 horas, cuando se presentan los picos más altos de contaminación y piden…

Evitar actividades cívicas, culturales o recreativas al aire libre.

Suspender eventos deportivos o espectáculos masivos en ese horario.

No realizar ejercicio en exteriores.

No fumar, particularmente en espacios cerrados.

Consultar la calidad del aire en la App “Aire”, en el sitio oficial o redes sociales.

Grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben extremar precauciones.

Contaminación en la CDMX Karina Tejada

Medidas para reducir emisiones

También se pide a la población colaborar con acciones sencillas que ayudan a disminuir contaminantes:

Optar por TRABAJO A DISTANCIA y realizar trámites en línea.

Evitar el uso de aerosoles, pinturas o productos con solventes.

Cargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas.

Revisar instalaciones de gas doméstico.

Reducir el consumo de combustibles en casa.

DOBLE HOY NO CIRCULA

Entre las 5:00 y las 22:00 horas deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 2.

El programa Hoy No Circula aplica este martes para los vehículos con holograma 1 y 2 con engomado rosa terminación de placas 7 y 8. Foto: Cuartoscuro

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación 7 u 8.

Autos sin holograma, con pase turístico o placas foráneas (aplican como holograma 2).

50% de unidades de gas LP sin válvula de desconexión seca (terminación par).

Vehículos de carga de 6:00 a 10:00 horas (con excepciones).

Taxis con restricción aplicable de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos

SÍ PUEDEN CIRCULAR:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con holograma exento.

Motocicletas.

Transporte de emergencia, salud y seguridad.

Vehículos para personas con discapacidad con permiso vigente.

Transporte escolar autorizado.

Unidades con productos perecederos o sistemas de refrigeración.

Las autoridades ambientales informaron que continuarán monitoreando la situación y emitirán un nuevo reporte a las 15:00 horas para informar si la contingencia se mantiene o se levanta.

*bb