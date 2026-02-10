Gilberto Mora: Rafaela Pimenta advierte que su venta a Europa será por una cifra récord

Gilberto Mora se consolidó rápidamente como la máxima promesa del balompié nacional. A su corta edad, el mediocampista destaca por su talento tanto en la Liga MX como en las categorías inferiores de la Selección Mexicana. Su calidad desató una ola de rumores sobre una inminente salida hacia el futbol europeo; sin embargo, cualquier club que desee sus servicios deberá preparar una oferta histórica, pues su entorno no piensa malbaratarlo.

Gilberto Mora en un calentamiento con Xolos. Mexsport

Así lo dejó claro Rafaela Pimenta, una de las representantes más poderosas del mundo. La abogada brasileña, quien gestiona las carreras de superestrellas como Erling Haaland, Paul Pogba y Santiago Giménez, tomó la batuta en la carrera de Mora y estableció una postura firme ante el mercado internacional: el jugador de Xolos de Tijuana costará mucho dinero, una estrategia pensada para garantizar su valoración deportiva.

EL PROBLEMA DE LOS PRECIOS ENTRE BRASIL Y MÉXICO

Durante una charla con medios deportivos, Pimenta explicó su filosofía de venta. Para ella, un precio alto funciona como un "seguro" de respeto para el futbolista. La agente aseguró que hará todo su esfuerzo para vender a Gilberto Mora a un costo muy elevado, bajo la premisa de que, si el club comprador invierte fuerte, tendrá mayor compromiso con el desarrollo del jugador.

La representante lanzó una dura crítica a los clubes de Europa y su doble moral al momento de fichar talento latinoamericano. Cuestionó por qué un jugador brasileño puede valer 80 millones de euros, mientras que a un mexicano con cualidades similares lo tasan en ocho millones. Pimenta rechazó la idea de que el campeonato brasileño sea inmensamente superior al mexicano y sentenció que los equipos del Viejo Continente intentan convencer a los clubes aztecas de que sus joyas no valen tanto, una narrativa que ella busca romper definitivamente con la venta de Mora.

NO EXISTE PRISA POR VENDER A LA JOYA DE TIJUANA

Aunque nombres de la talla del Real Madrid, Manchester City y Arsenal surgieron como posibles destinos, la realidad es que el entorno del jugador mantiene la calma. Pimenta confirmó el interés de varios equipos europeos, pero aclaró que no corren prisa. El objetivo principal radica en encontrar el sitio ideal para su evolución. Según su visión, a los 17 años un jugador no debe ser el mejor de su plantilla; si eso ocurre, necesita cambiar de aires para mirar a otros y aprender de ellos.

Gilberto Mora jugando ante Paraguay. Mexsport

En cuanto a las cifras, existe una disparidad notable. Mientras el portal especializado Transfermarkt valora a Gilberto Mora en 10 millones de euros —colocándolo como el jugador más valioso de la liga local—, para Pimenta esa cifra resulta insuficiente. En declaraciones pasadas, la agente fue contundente al afirmar que con 15 millones de dólares "no compran ni una pierna" del talentoso atacante, dejando ver que su traspaso podría marcar un hito financiero en la historia del futbol mexicano.