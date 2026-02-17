No estoy atrincherado, afirma Marx Arriaga; suma 3 días en su oficina

Marx Arriaga aseguró ayer que no se encuentra atrincherado en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sostuvo que continuará desempeñando sus funciones como director general de Materiales Educativos mientras no reciba un oficio formal que dé por concluida su comisión.

Arriaga afirmó que su permanencia en las instalaciones responde al cumplimiento de sus atribuciones y no a una resistencia al relevo institucional. Señaló que la conclusión de su encargo solo puede formalizarse mediante la entrega del documento administrativo correspondiente.

“Con que me entreguen el oficio donde se termina la comisión que tengo y sanseacabó”, expresó.

El exfuncionario destacó que firmó un contrato en el que se establecen claramente las funciones del cargo y que, mientras no exista una notificación formal, seguirá cumpliéndolas. Indicó que incluso ha tenido que permanecer largas jornadas dentro de la oficina, al grado de comer ahí mismo, para avanzar en los trabajos relacionados con los materiales educativos”, señaló.

MOVILIZACIÓN

Pese a sus protestas y llamados a sumarse contra su destitución como director de Materiales Educativos de la SEP, no se ven los apoyos a Marx Arriaga, pero podría derivar en la desaparición de la dependencia que encabezaba.

El doctor Carlos Ornelas así lo estimó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, al destacar que Marx “se excedió” sobre sus atribuciones en el cargo.

“La Presidenta dijo que no lo iba a despedir, que le dejaba la cancha, pero se excedió”, afirmó. Según el columnista de Excélsior, Marx parece no tener apoyos suficientes.