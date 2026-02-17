¿A qué hora juega Puebla vs. América? Horario y canal de TV para ver la jornada siete de la Liga MX

La actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 arranca con un duelo de alta tensión en el Estadio Cuauhtémoc. El Puebla recibe a un América que llega sacudido tras una dolorosa derrota en el Clásico Nacional ante las Chivas en la Liga MX.

Para el estratega brasileño André Jardine, este compromiso representa una prueba de carácter, pues la exigencia de la directiva azulcrema es recuperar el protagonismo inmediato para escalar posiciones en la tabla general.

América ha tenido un inicio irregular en este certamen, y una nueva caída en campo ajeno podría encender las alarmas en un proyecto que, aunque respaldado por títulos de no hace mucho tiempo, no permite rachas negativas prolongadas, y menos luego de una derrota en un clásico.

Por su parte, La Franja del Puebla, bajo la dirección técnica del español Albert Espigares, busca aprovechar el factor localía para sacudirse el mal sabor de boca de la fecha anterior. Los camoteros vienen de una derrota ante Pumas, en la que dejaron escapar una ventaja de dos goles, evidenciando carencias en la concentración defensiva durante los minutos finales.

Espigares, quien ha apostado por la consolidación del talento joven de la cantera poblana, sabe que vencer al actual monarca de la jerarquía histórica es el impulso anímico que su plantel necesita para pelear por puestos de Liguilla directa.

Los boletos en el Estadio Cuauhtémoc han registrado un incremento debido a la alta demanda, con precios que oscilan entre los 420 pesos en Rampa Oriente hasta los 1,045 en Platea Poniente.

Guía de transmisión:

Horario: 21:06 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Canal de TV: Azteca 7 (México) y TUDN (Estados Unidos).

Streaming: App de Azteca Deportes y ViX Premium.

Se espera que Jardine realice ajustes en su once inicial, posiblemente dando minutos a refuerzos que buscan reivindicarse tras el tropiezo ante Chivas. El arbitraje estará bajo la lupa en una aduana que históricamente se le complica a los capitalinos, pero que este viernes promete ser el escenario de una redención o el hundimiento de una crisis temprana.