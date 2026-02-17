Concepción superior del GM Van Foreest

El juego posicional del gran maestro se manifiesta en la esmerada preparación de las aperturas y la precisión del final, pero acaso lo mejor de su panoplia lo exprese el reconocimiento, detección y resolución de temas que se entremezclan en el medio juego parcela que exige creatividad, cálculo exacto, imaginación y rapidez en la toma de decisiones. El neerlandés Jorden Van Foreest marcó ayer con su victoria y score de 4 ½ – 1 ½ una diferencia en la concepción superior del juego posicional sobre el prodigio turco Ediz Gurel; toda su fuerza se estrelló ante el muro que levantó Van Foreest.

El neerlandés desbarató los planes del turco de 19 años en una partida que se inició con la apertura Ruy López. Gurel no pudo resolver ni elaborar un plan de ataque ante la sólida defensa de Van Foreest. Es la cuarta derrota que sufre Gurel tras que en el segundo juego igualó el match en excelente demostración con brillante sacrificio posicional en el medio juego en juego Siciliana en el que condujo las blancas.

21 corona de Carlsen. El ex monarca mundial Magnus Carlsen conquistó el domingo el título 21 de campeón mundial, ahora en ajedrez 960, Fischer-Random, freestyle, al dominar por 2 ½ - 1 ½ al estadounidense Fabiano Caruana en Wessenhauss, Alemania. Las últimas dos coronas las conquistó en diciembre en el Mundial FIDE de rápido y blitz en Qatar. Por su victoria recibió un premio económico de 100,000 dólares. Caruana recogió un cheque por 60,000.

El certamen que se efectuó del 13 al 15 de febrero con la presencia de ocho grandes maestros de la elite fue organizado por la FIDE y patrocinado por la plataforma Chess.com.

La ronda inicial, el viernes, constó de un round robin de calificación de todos contra todos, que se jugaron al ritmo de 10 minutos con 5 segundos de añadido. Semifinales y final se disputaron en cuatro partidas con un control de tiempo de 25 minutos más 10 segundos.

Carlsen derrotó en semifinal al astro de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov, reciente vencedor del Tata Steel de Wijk aan Zee, por 3-1 mientras que Caruana avanzaba a la final al GM alemán Vincent Keymer, cuarto en la clasificación mundial por 2 ½ - 1 ½. En duelo por el tercer sitio Abdusattórov se impuso por 2-0 a Keymer.

El estadunidense Hans Moke Niemann derrotó al GM indio Arjun Erigaisi 2-0 en lucha por el quinto puesto y Levón Aronian aunque dejó un escapar un mate en un movimiento ganó por 2-1 a Javokhir Sindárov, calificado para el Torneo de Candidatos en la isla de Chipre, para resolver el séptimo sitio.

Se efectuó además un match de exhibición entre Bibisara Assaubayeva, de Kazajistán, y Alexandra Kosteniuk, rusa ex monarca mundial. Assaubayeva, tres veces campeonato mundial de blitz, ganó 2 ½, 1 ½ y aseguró como estímulo un sitio para el próximo campeonato mundial de ajedrez Freestyle.

Blancas: Ediz Gurel, Turquía, 2,645.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705.

Apertura Ruy López, variante del cambio, C68.

R-5, Match individual ritmo clásico, en Ankara, Turquía

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 Una partida de esta apertura es la de Lasker 1–0 Capablanca, San Petersburgo, 1914, que es un modelo del juego posicional. 4...dxc6 Entre maestros el tipo de estructura de las negras que enfrentará a los peones blancos a2, b2, c2 que se produce tras el intercambio central con la desaparición del peón blanco en d4 y del peón e5 de las negras, con juego correcto, no puede el segundo jugador crear un peón libre. El plan medular del primer jugador es tratar de crear oportunidades de ataque en flanco de rey. 5.0–0 Df6 6.d4 exd4 7.Ag5 Dd6 8.Cxd4 Ae7 A cambio del alfil las blancas poseen espacio. 9.Axe7 Cxe7 10.Cc3 Ad7 Jorden se inclina por el rápido desarrollo y la protección del rey en el enroque. 11.Cb3 0–0–0 Las blancas no deben cambiar pues desdoblarían los peones de la columna c. 12.Df3 Cg6 13.De3 Rb8 14.Tad1 De7 15.f4 b6 16.a4 a5 17.Td3 Ac8 18.Cd4 Ab7 19.Tfd1 The8 20.Df2 Df8 21.Dd2 Dos movimientos de la Dama que pudieron realizarse en uno. 21...Ce7 22.Cf3 Txd3 23.Dxd3 f6 24.Cd4 Cc8 25.f5 Crea un puesto de avanzada pero se produce otro para el negro en d5 y la desventaja del peón retrasado e4. 25...Cd6 26.Ce6 De7 27.Ce2 g6 28.Cc3 La repetición de jugadas acaso exprese la ausencia de un plan definido. No halla cómo atacar. 28...Ac8 29.Cd4 Ad7 30.fxg6 hxg6 Las columnas abiertas favorecen al jugador con mayor espacio. 31.Cde2 Ac8 [31...Cxe4?= 32.Dxd7 Cxc3 33.Cxc3 De3+ 34.Rf1 Df4+ 35.Rg1 De3+] 32.Cg3 Cf7 33.b3 Ce5 34.Dd4 Th8–+ 35.Cf1 Aa6 36.Cg3 g5 37.Cf5 Dh7 38.h3 Cf3+! 39.gxf3 Dxh3 40.Rf2 Dh2+ 41.Re3 Df4+ 42.Rf2 Th2+ 43.Re1 Dxf3 Rinden ante la imagen de mate, si: 44.Dd8+ Ac8 45.Dxc8+ Rxc8 46.Td8+ Rxd8 47.Ce3 Dxe3+ 48.Rd1 Th1# 0–1.