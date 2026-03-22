Berterame reportará con México tras pésima sequía goleadora

Germán Berterame se mantiene sin sumar un solo gol oficial desde su llegada al Inter Miami, sumando 7 partidos sin estremecer la red rival y siendo blanco de críticas; pese a ello, reportará con Selección Mexicana de cara a los compromisos ante Portugal y Bélgica.

Abandonando a Rayados de Monterrey a la mitad del Clausura 2026, Germán Berterame fue anunciado como nuevo centro delantero del Inter Miami y, a pesar de mostrar buenas condiciones en sus primeros minutos y anotar en un partido amistoso, el atacante no ha logrado hacerlo en MLS ni Concachampions.

En este lapso, Inter Miami ya fue eliminado en Octavos de Final de Concachampions, protagonizando el primer gran fracaso en la temporada luego de haberse proclamado campeón de la MLS.

Por su parte, en MLS se mantiene en los primeros lugares de la tabla general producto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota por goleada frente a LAFC, donde Berterame falló una clara chance de poner su nombre en el marcador.

Javier Aguirre hace caso omiso de los números y convocó a Germán Berterame para los siguientes duelos del Tri, compartiendo convocatoria con: Raúl Jiménez, Armando Hormiga González que vive una temporada histórica, Guillermo Martínez y hasta Julián Quiñones.

Germán Berterame será uno de los 5 delanteros de México para los partidos del Tri ante Portugal y Bélgica. Mexsport

Partidos sin gol de Berterame en MLS y Concachampions

Estos son todos los partidos en los que el delantero de la Selección Mexicana ha disputado de manera oficial con Inter Miami, manteniéndose sin goles ni asistencias:

1. LAFC 3-0 Inter Miami / Jornada 1, MLS.

2. Orlando City 2-4 Inter Miami / Jornada 2, MLS.

3. DC United 1-2 Inter Miami / Jornada 3, MLS.

4. Nashville 0-0 Inter Miami / Octavos de Final ida, Concachampions.

5. Charlotte FC 0-0 Inter Miami / Jornada 4, MLS.

6. Inter Miami 1-1 Nashville / Octavos de Final vuelta, Concachampions.

7. New York City 2-3 Inter Miami / Jornada 5, MLS.

Germán Berterame es uno de los delanteros que pelea por un puesto en la lista final de México para el Mundial 2026. Mexsport

BFG