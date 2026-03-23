Sheinbaum pide respetar el espíritu del plan B de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que durante las discusiones sobre su plan B de reforma electoral que se realizarán en el Senado, se respete el espíritu de reducir el gasto en la administración pública, y no pensar en incrementar el número de regidores, como plantean algunos partidos.

En la iniciativa de reforma se estableció que el máximo de regidores por Ayuntamiento sea de 15, sin embargo, hay legisladores que afirman que esto abriría la posibilidad de que algunos cabildos que tienen menos integrantes se planteen elevar su número hasta el máximo de 15 planteado en la iniciativa.

La titular del Ejecutivo puntualizó que para ello se estableció un transitorio en la iniciativa para que aquellos que no lleguen al máximo de 15 regidores mantengan su número actual.

“Está establecido a través de población. Cuánta población tienes, cuántos regidores pudieran tocarte”, expuso Sheinbaum.

Sheinbaum insiste en revocación de mandato en 2027

Respecto a la consulta de revocación de mandato, insistió en hacerla en 2027, a la par de la elección constitucional para evitar el gasto adicional de desarrollar una consulta nacional.

Además, recalcó que su planteamiento es que ella pueda promover la revocación de mandato durante la rueda de prensa matutina.

“Que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada, durante ese periodo. ¿Qué problema tiene que el presidente o la presidenta que está sujeto a revocación de mandato diga, ‘ciudadanos, mexicanas, mexicanos, decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos?'”, consideró Sheinbaum.

Negó que en caso de que se le permita promover la consulta de revocación de mandato, no significa que haría campaña a favor del partido Morena.