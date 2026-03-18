Inter Miami eliminado: No habrá partido de Lionel Messi ante América en Concachampions

El sueño de ver a Lionel Messi pisar el césped del Estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al América se esfumó por completo. En una tarde que prometía ser histórica para el Inter Miami, el conjunto de Florida sufrió un revés inesperado y quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup en la ronda de los Octavos de Final. El verdugo fue el Nashville, equipo que aprovechó las reglas del torneo para dar la campanada y dejar al mundo del futbol sin el enfrentamiento más esperado del año.

Lionel Messi con semblante serio. Mexsport

La noticia cayó como un balde de agua fría para la afición del América, que ya saboreaba un choque de potencias en los Cuartos de Final. Sin embargo, el criterio del gol de visitante, que todavía prevalece en esta competencia de la Concacaf, dictó sentencia tras el empate 1-1 en Miami. Como en el partido de ida el marcador terminó 0-0, el tanto anotado fuera de casa por el Nashville valió el doble ante la paridad en el global, mandando a las garzas de regreso a su realidad en la MLS.

EL GOL 900 DE MESSI QUE NO SIRVIÓ DE NADA

El guion del partido empezó de forma inmejorable para el astro argentino. Lionel Messi abrió el marcador y puso a vibrar a todo el Chase Stadium, alcanzando además una cifra estratosférica: su gol número 900 como profesional. Parecía que la fiesta estaba lista y que el camino hacia México estaba trazado; el equipo de Javier Mascherano dominaba las acciones y generaba peligro constante, pero la falta de contundencia terminó por pasarles factura.

Lionel Messi celebrando su gol 900. Mexsport

Al minuto 74, el destino del encuentro cambió radicalmente. Cristian Espinoza aprovechó un descuido defensivo para marcar el empate definitivo para el Nashville. Ese gol de visitante fue una losa imposible de levantar para el Inter Miami. A pesar de que Mascherano mandó a la cancha a Luis Suárez para intentar rescatar el barco, y de contar con el naturalizado mexicano Germán Berterame en el ataque, la pólvora estuvo mojada. La desesperación se apoderó de los locales, quienes vieron cómo los minutos se consumieron sin encontrar la llave para la remontada.

SE CANCELA LA VISITA DE LIONEL MESSI AL AMÉRICA

Con este resultado, se perdió la oportunidad de oro de ver al mejor jugador de la historia medirse ante el equipo más ganador del futbol mexicano. Las llaves del torneo indicaban que el ganador de esta serie enfrentaría al vencedor del duelo entre el América y el Philadelphia Union. Las Águilas, que llegan con ventaja de 1-0 tras el juego de ida, ahora saben que, de sellar su pase esta noche, su rival será el Nashville y no el equipo del astro rosarino.

Rodrigo de Paul con las manos en la cabeza. Mexsport

La eliminación del Inter Miami representa un golpe duro no solo para el club, sino para el marketing de la Concacaf Champions Cup, que pierde a su máxima figura en las rondas definitivas. Mientras tanto, en Coapa el enfoque cambia; aunque la expectativa de recibir a Messi era alta, el objetivo principal del equipo de André Jardine sigue siendo el título internacional y el boleto al Mundial de Clubes, sin importar quién se ponga enfrente en el camino a la gloria.