¿A qué hora juega Brasil vs. Francia? ¿Dónde ver el reencuentro de Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé?

El futbol internacional se detiene este jueves 26 de marzo de 2026 para presenciar uno de los duelos más atractivos de la Fecha FIFA. La selección de Brasil, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, se enfrenta a Francia en un partido amistoso que se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Foxborough. Este encuentro marca el primer enfrentamiento oficial de Carletto contra su antiguo pupilo en el Real Madrid, Kylian Mbappé, apenas un año después de haber compartido vestuario en la capital española.

Para Ancelotti, el reto es mayúsculo. El estratega italiano reconoció la peligrosidad de enfrentarse al astro francés, a quien calificó como un rival "muy peligroso, efectivo y rápido en la finalización". La tarea de contener a Mbappé se vuelve aún más heroica debido a la profunda crisis de lesiones que atraviesa la zaga brasileña. Brasil llega a este compromiso con una defensa disminuida por las ausencias confirmadas de Eder Militao, Gabriel Magalhaes y Marquinhos, lo que obliga a Ancelotti a improvisar una línea defensiva para intentar frenar los contragolpes galos.

A pesar de las bajas, el técnico de Reggiolo ha descartado modificar su filosofía ofensiva. Brasil mantendrá su esquema con cuatro delanteros, buscando un equilibrio que les permita mostrar su calidad individual sin quedar desprotegidos ante la velocidad de Francia. Por su parte, el conjunto de Didier Deschamps llega con su arsenal completo, viendo en este test la oportunidad perfecta para reafirmar su estatus como potencia mundial ante una pentacampeona que sigue en proceso de adaptación bajo el mando europeo. El morbo está servido: el maestro contra el alumno, en un escenario donde la estrategia de Ancelotti será puesta a prueba por la potencia del que fuera su mejor arma ofensiva.

Guía de transmisión: Brasil vs. Francia

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Horario: 14:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts.

Canal de TV (México): ESPN.

Streaming: Disney+ (Sección de ESPN).