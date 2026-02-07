Berterame se estrena con Inter Miami con asistencia de Messi

Germán Berterame anotó su primer gol con Inter Miami. Aprovechando la asistencia de Lionel Messi, el delantero de la Selección Mexicana se quitó la marca rival y, con pierna izquierda, empujó el balón al fondo de las redes.

Arrancando por primera vez como titular en su etapa como futbolista del Inter Miami, Germán Berterame aprovechó la confianza de Javier Mascherano durante el segundo partido de pretemporada de Las Garzas, dejando en el banquillo al 'Pistolero' uruguayo, Luis Suárez.

Ante la ovación de propios y extraños, Lionel Messi fue la sensación en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, donde se hicieron presentes más de 50,000 aficionados; fue justamente el astro argentino quien se encargó de abrir el marcador (0-1), desatando la celebración en la tribuna de los propios aficionados del Barcelona.

La respuesta por parte del conjunto sudamericano fue prácticamente de inmediato, donde Joao Rojas -ex delantero de Rayados y Necaxa- igualó el compromiso (41') para los últimos minutos de un primer tiempo que aún tenía historia por contar.

Fue durante el tiempo de compensación donde Lionel Messi, como habitualmente ocurre, apareció por la banda de la derecha, escabulléndose de los rivales que se encontraban en su radar y enviando un cambio de juego para Germán Berterame.

Controlando de pierna derecha y quitándose la marca de su defensor más cercano, quien finalmente terminaría desviando el esférico para cambiar la trayectoria completamente, Berterame devolvió la ventaja a los estadounidenses y logró festejar su primer tanto enfundado en los colores del Inter Miami.

Los cambios para el segundo tiempo se hicieron presentes y el primero en abandonar el terreno de juego por el conjunto de la MLS fue Lionel Messi, mientras que el delantero de la Selección Mexicana se mantuvo dentro por unos cuantos instantes más.

El siguiente partido programado del Inter Miami será hasta su debut en el torneo norteamericano, cuando visiten al LAFC el próximo sábado 21 de febrero, encuentro en el que Berterame podría ser suplente debido a que Luis Suárez es amo y señor del eje del ataque de 'Las Garzas'.

