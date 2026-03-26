Las Vegas y Seattle dieron el primer paso

NUEVA YORK.- La Junta de Gobernadores de la NBA autorizó que la liga explore posibles nuevos equipos para las ciudades de Las Vegas y Seattle, lo que llevaría a la competición a contar con 32 franquicias.

La medida, aprobada por votación, es el primer paso de un largo proceso que podría conducir a un nuevo quinteto en Seattle, donde los SuperSonics jugaron antes de mudarse a Oklahoma City.

Pero también en Las Vegas, que ha albergado eventos del Juego de las Estrellas, la Copa NBA y cada año recibe partidos de la Liga de Verano con novatos y agentes libres.

Como parte del proceso, la NBA contrató al banco de inversión PJT Partners como asesor estratégico para evaluar los posibles mercados, grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas de añadir dos nuevos equipos.

“El voto de hoy refleja el interés de nuestra junta en explorar una posible expansión a Las Vegas y Seattle, dos mercados con una larga historia de apoyo al baloncesto de la NBA”, dijo el comisionado Adam Silver.