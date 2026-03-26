Norris ante la crisis de McLaren: "Seremos pacientes, volveremos a tener el mejor auto"

Lando Norris, el actual campeón de la Fórmula 1, señaló en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Japón que confía en que McLaren podrá revertir la situación de las dos primeras carreras, especialmente la de China donde ninguno de los dos coches de la casa de Woking pudo tomar la arrancada.

Para un equipo que ha dominado los dos últimos mundiales de constructores, ver sus dos monoplazas detenidos en el garaje de Shanghái fue un golpe a la reputación. Norris fue honesto sobre el impacto emocional de aquel fallo técnico ligado a los motores Mercedes, esto mientras el equipo alemán lograba un nuevo doblete con Andrea Kimi Antonelli en la cima.

“Vives y aprendes; fue un golpe duro para todos. Ninguno de nosotros quiere tener un fin de semana así, y especialmente empezar un domingo de esa manera. Dolió mucho, pero creo que al mismo tiempo es un buen momento para aprender, dar un paso atrás y avanzar hacia este fin de semana”, confesó el campeón en el circuito de Suzuka este jueves.

La balanza del éxito: ¿Gloria pasada o presente?

Ante las críticas por el rendimiento del MCL40, Norris planteó una reflexión que define su compromiso con el equipo.

“Creo que la verdadera pregunta es: ¿preferiría estar aquí habiendo ganado el año pasado, o preferiría tener un auto ligeramente mejor ahora y no haber ganado el año pasado? Creo que ya saben cuál sería mi respuesta”.

Sin embargo, Norris reconoce que Ferrari y Mercedes han tomado la delantera en este arranque de año, pero se apoya en la historia reciente: en 2024, McLaren remontó una desventaja de más de 150 puntos para llevarse el campeonato de constructores en donde, al final, se puso en la batalla contra Max Verstappen aunque no logró el título de pilotos.

“Confiamos como equipo y creemos en nosotros mismos; ganamos el año pasado porque pudimos construir el mejor auto de la parrilla, y confío en que podemos volver a hacer eso este año. Solo toma tiempo; tienes que ser paciente, pero tengo mucha fe en el equipo y creo que podemos tener el mejor auto este año”, concluyó el piloto de 26 años.