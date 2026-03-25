FIA anuncia cambios para la calificación del GP de Japón de la F1 2026

A tan solo un día de iniciar las prácticas del Gran Premio de Japón, tercera fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, la FIA anunció modificaciones para la sesión de calificación con el objetivo de modificar los parámetros de las nuevas unidades de potencia en el circuito de Suzuka, realizando un ajuste quirúrgico que promete cambiar la dinámica de la sesión de clasificación del próximo sábado y permitir que los pilotos no tengan que preocuparse por la recarga de energía.

El organismo rector anunció que la recarga máxima de energía permitida por vuelta en Suzuka se reducirá de 9.0 MJ a 8.0 MJ. Aunque parece un cambio menor de apenas un megajulio, la realidad técnica es profunda y busca evitar los problemas que ya se vieron en el circuito de Melbourne, primera carrera de la temporada.

Suzuka es un circuito "sediento" de energía, donde los sistemas híbridos sufrirán para regenerar lo que consumen en sus rápidas eses y curvas de alta velocidad.

Adiós a las estrategias de ahorro

El objetivo primordial de esta medida, tomada con el voto unánime de los fabricantes es evitar que la clasificación se convierta en una partida de ajedrez sobre el ahorro de combustible y electricidad.

Bajo la normativa original, los pilotos se veían obligados a realizar maniobras de "lift and coast" (soltar el acelerador antes de tiempo) para gestionar la energía, incluso en sus vueltas rápidas. Con el recorte a 8.0 MJ, la FIA busca que la clasificación sea un "desafío de rendimiento puro".

La FIA reconoció que las primeras carreras han sido operativamente exitosas, pero que la validación en condiciones reales —como la escasez de energía vista en Melbourne— exige estas optimizaciones constantes.