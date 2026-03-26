Leclerc admite que Ferrari no puede pelear con Mercedes y pone una cifra de diferencia 

Tras un inicio de temporada donde Ferrari ha vuelto a los podios con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el piloto monegasco ha decidido poner los pies en la tierra y dejar en claro que, en este momento, Mercedes tiene una amplia ventaja sobre el resto de la parrilla, incluso sobre ellos.

“No creo que esté tan cerca como lo que la gente piensa”, dijo Leclerc en la conferencia de prensa del jueves en el circuito de Suzuka señalando que, por ahora, lo único que pueden hacer es incomodar a los Mercedes en las primeras vueltas, esto gracias al sistema de arranque que les permite una mejor partida respecto a los alemanes, pero en poco tiempo la situación queda clara.

“Nuestra única oportunidad de quedarnos con ellos es molestarlos en las primeras vueltas, pero tan pronto como tienen aire libre, han mostrado su ritmo real”.

El monegasco de hecho puso una cantidad a la diferencia que existe contra los coches de la marca alemana. “Creo que todavía existen esas cuatro o cinco décimas que hemos visto hasta ahora, por lo que sigue siendo una ventaja significativa”, admitió.

“Obviamente, viendo las primeras carreras, vemos mucha lucha entre los autos, lo cual es de hecho bastante agradable, pero tan pronto como eres un poco subóptimo con estos autos, pierdes mucho tiempo por vuelta”, analizó el monegasco.

Leclerc fue enfático en que la ambición de Ferrari va más allá de recolectar trofeos de segundo y tercer lugar: “Por ahora, estamos en un lugar aceptable, pero por supuesto no estamos aquí para hacer solo podios. Queremos ganar carreras, lo que por el momento parece muy difícil porque Mercedes está a un nivel muy alto”.

La carrera por las evoluciones

Leclerc indicó que el equipo está tratando de recortar la diferencia desde el punto de vista aerodinámico e indicó que toda la escudería está trabajando para tener mejoras una vez que la F1 regrese en mayo.

“Estamos trabajando muy duro, especialmente la gente allá en la fábrica; están trabajando extremadamente duro para traer mejoras lo antes posible. Sé que hay bastante por venir pronto”, reveló Leclerc.