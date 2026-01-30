OFICIAL: ¡Berterame, nuevo jugador del Inter Miami! Todos los detalles de su traspaso a la MLS

Inter Miami oficializó el fichaje del delantero Germán Berterame, quien deja a Rayados de Monterrey para incorporarse al conjunto de la MLS con un contrato que lo vincula hasta la temporada 2028/29, con opción de extenderlo por un año más. El atacante ocupará una plaza de Jugador Designado, uno de los espacios más importantes dentro del plantel.

Luego de varios días de negociaciones, Monterrey e Inter Miami llegaron a un acuerdo definitivo tras resolver los últimos detalles económicos que mantenían detenida la operación. Con ello, Berterame dejó oficialmente de pertenecer a la institución regiomontana.

En días recientes, el delantero no trabajó al parejo del resto del plantel tras su regreso a Monterrey, luego de participar con la Selección Mexicana en los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, situación que reforzó los rumores sobre su inminente salida del club albiazul.

Las últimas conversaciones entre ambas directivas se centraron en el porcentaje económico que recibiría el jugador, así como en los bonos por objetivos, puntos que finalmente quedaron resueltos dentro de los tiempos previstos para concretar la transferencia.

La salida de Berterame le permite a Rayados liberar una plaza de jugador no formado en México, un espacio clave que la directiva podrá utilizar para reforzar su plantel de cara a lo que resta del Clausura 2026, además de su participación en la Concachampions.