La alineación titular de Javier Aguirre: Así jugaría México vs Portugal en el Estadio Azteca

La cuenta regresiva terminó. Este sábado 28 de marzo, el renovado Estadio Azteca abre sus puertas para recibir a la Selección Mexicana en un duelo de alto voltaje contra Portugal. Este partido no solo representa la esperada reinauguración de la máxima catedral del futbol nacional, sino que funciona como la prueba de fuego definitiva para el técnico Javier Aguirre. A escasos meses del partido inaugural contra Sudáfrica en el Mundial 2026, el estratega afina los últimos detalles de su esquema táctico frente a una potencia europea que, aunque no contará con figuras como Cristiano Ronaldo o Rafael Leao, sí trae a la capital mexicana a estrellas de la talla de Bruno Fernandes y Vitinha.

Javier Aguirre dando la mano a Raúl Jiménez. Mexsport

EL ONCE DE LUJO QUE PREPARA JAVIER AGUIRRE EN EL ESTADIO AZTECA

Los seleccionados nacionales ya trabajan a marchas forzadas en el Centro de Alto Rendimiento. El ‘Vasco’ señaló anteriormente que ya tiene definido el ochenta por ciento de los jugadores que arrancarán la justa mundialista, por lo que este fin de semana buscará consolidar su alineación titular. Para frenar a los lusitanos, el cuerpo técnico planea salir con sus mejores hombres, combinando la experiencia europea con el talento de la Liga MX.

Bajo los tres postes, la responsabilidad recaerá en el veterano Guillermo Ochoa. En la zona defensiva, la línea de cuatro tomará forma con Jorge Sánchez y Jesús Gallardo corriendo por las bandas, mientras que la central quedará blindada por la dupla conformada por César Montes y Johan Vásquez.

Guillermo Ochoa en un calentamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

La gran sorpresa llega en el medio campo. Ante la sensible baja por lesión de Edson Álvarez, el joven Obed Vargas asumirá el reto en la contención. A su lado, la distribución del balón estará a cargo de Erik Lira y el naturalizado Álvaro Fidalgo, quien buscará conectar con los atacantes. Por los extremos, la velocidad de Julián Quiñones y Roberto Alvarado intentará desequilibrar a la defensa visitante, dejando como único referente en el ataque al goleador Raúl Jiménez.

Portero: Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa. Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Obed Vargas, Erik Lira y Álvaro Fidalgo.

Obed Vargas, Erik Lira y Álvaro Fidalgo. Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

LAS ALTERNATIVAS DEL TRI Y LA PRESIÓN DE LA AFICIÓN PARA EL MUNDIAL 2026

A pesar de tener un esquema base casi asegurado, Javier Aguirre todavía evalúa algunas rotaciones estratégicas. La lateral derecha mantiene una competencia interna muy fuerte, donde Israel Reyes o incluso Richard Ledezma amenazan con quitarle el puesto a Sánchez. En la zona ofensiva, nombres como Alexis Vega y Orbelín Pineda levantan la mano para entrar como revulsivos en los costados.

Javier Aguirre dirigiendo un entrenamiento de la Selección Mexicana. Tomas Regueiro

Por otro lado, el gran nivel que muestra Carlos Rodríguez en el torneo local lo perfila como un candidato natural para tomar el lugar de Lira desde el inicio. Asimismo, la baraja de delanteros ofrece opciones interesantes para la segunda mitad; artilleros como Germán Berterame, Armando González o Guillermo Martínez esperan su turno para suplir a Jiménez y demostrar que tienen la capacidad de pelear por un boleto al Mundial 2026.

El choque contra la Selección de Portugal significa mucho más que un simple partido amistoso. La escuadra tricolor siente la presión de una afición exigente que anhela ver un estilo de juego dominante. Superar este examen ante uno de los favoritos de la FIFA calmará las aguas y llenará de ilusión a todo el país en el regreso triunfal del coloso de Santa Úrsula.