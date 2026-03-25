Álvaro Fidalgo y su decisión por México: cinco años de transformación que lo llevaron al Tri

Álvaro Fidalgo dio sus primeras declaraciones como jugador de la Selección Mexicana y lo hizo con el corazón abierto. El mediocampista español naturalizado mexicano reveló que, tras cinco años viviendo en el país, desarrolló un profundo sentimiento de pertenencia que lo llevó a decantarse por defender los colores tricolores.

Llegué al país hace cinco años y fue un cúmulo de cosas, muchísimas vivencias, conocer grandísimas personas, América, todo lo que viví en el país, como me transformó en muchos aspectos y es un sentimiento de pertenencia, lo siento como mi casa”, confesó con emoción desde la concentración del Tri en la Ciudad de México.

Fidalgo, quien llegó a México en 2021 para jugar con el América, encontró en la institución y en el país una segunda casa. Ahora, con 28 años, destacó cómo las experiencias vividas, desde la cancha del Azteca hasta la convivencia diaria con la gente, lo hicieron sentir parte de México.

Fue una de las cosas por las que tomé la decisión de representar al Tri, a la selección. Muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo”, explicó enfundado con la ropa deportiva del Tri.

El proceso de cambio federación ante FIFA de Fidalgo se concretó hace poco más de un mes, abriéndole las puertas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El mediocampista, que brilló en América con un tricampeonato, ahora sueña con aportar su calidad al equipo tricolor. Su llegada llega en un momento clave, donde México busca reforzar la zona medular con jugadores de experiencia y calidad.

Fidalgo también habló del partido ante Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca), donde debutará con la Selección. “Estoy muy feliz de estar aquí, de representarlo y con mucho orgullo”.

Su integración al grupo ha sido positiva desde el primer día. En sus primeros entrenamientos, Fidalgo destacó el ambiente dentro del equipo y la bienvenida que recibió por parte de sus compañeros, lo que facilita su adaptación a un entorno competitivo. El “Maguito” ya es mexicano de corazón y ahora lo será también en la cancha.