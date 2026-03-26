Verstappen echó a un periodista por una pregunta incómoda

Max Verstappen no habló hasta que se fuera un periodista británico durante su participación con los medios, previo al Gran Premio de Japón 2026 de la F1. Una pregunta que realizó el comunicador en Abu Dabi en 2025 originó el enojo del neerlandés.

“No voy a hablar hasta que se vaya”, declaró Verstappen, luego de sentarse para cumplir con sus obligaciones con la prensa en el ‘hospitality’ de su equipo.

Max Verstappen no quiso hablar hasta que se fuera el periodista Reuters

En Yas Marina, el periodista le preguntó a Verstappen si se arrepentía de chocar deliberadamente contra George Russell en el Gran Premio de España, en Montmeló, Barcelona. A la postre, el piloto de Red Bull fue sancionado y relegado del quinto al décimo puesto.

Esa sanción le costó nueve puntos. Al final, Max perdió el campeonato por dos unidades ante Lando Norris.

“Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona, sabía que eso iba a salir. Y ahora me estás dedicando una sonrisa estúpida”, señaló entonces el neerlandés.

Max Verstappen soltó un "fuera" en varias ocasiones Reuters

En Suzuka, el periodista se vio sorprendido por la actitud de Verstappen y soltó un: “¿en serio?”.

“Sí”, respondió el piloto.

“¿Por la pregunta del año pasado quieres que me vaya?”, le insistió el periodista.

“Sí”, reiteró Verstappen.

El periodista se dirigió a la mesa para recoger su grabadora y le indicó al neerlandés: “¿Es sólo por la pregunta que te hice en Abu Dabi? ¿Sobre lo de España?”,

“Fuera”, soltó Max en dos ocasiones.

Ya con el abandono del periodista, Verstappen sonrió y afirmó: “ahora podemos empezar”.