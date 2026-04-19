Mohamed enardeció al América con gesto obsceno

El técnico del Toluca, Antonio ‘El Turco’ Mohamed, hizo enardecer al América tras un polémico gesto que hizo enfrente de una cámara de televisión, en los minutos finales del partido, que finalmente ganaron los dirigidos por André Jardine por 2-1, en lo que significó su primera victoria en el renovado Estadio Banorte.

¿Habrá sanción para Mohamed? Mexsport

En las bancas se encendieron los ánimos al 90+3’. El árbitro central amonestó a Mohamed, quien después se dirigió hacia una cámara de televisión. Primero hizo la seña de “2” en lo que pareciera ser una referencia a las dos veces que el Toluca les ganó el título al América. Segundo, un gesto obsceno en la zona de los genitales.

Los gestos hicieron enardecer al América, pero el técnico “aclaró” que eran dirigidos a la televisión.

El final del partido terminó calientito, con la expulsión de Helinho al minuto 90+6, lo que originó una serie de jalones, dimes y diretes en la cancha.

El gesto obsceno seguramente traerá repercusiones para Antonio Mohamed, en espera a una posible decisión de la Comisión Disciplinaria, tal como sucedió con Efraín Juárez.

Al Toluca se le anuló un gol tras un remate de cabeza de Paulinho. El juez de línea marcó fuera de juego.

Con su triunfo, América escaló hasta la sexta posición al llegar a 22 unidades, mismos puntos que tiene el León, pero con mejor Diferencia de Goles.