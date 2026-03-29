Bearman rompe el silencio tras su brutal choque en Japón; F1 tomará acciones para evitarlo

El estruendo del impacto de 50G sufrido por Oliver Bearman en el Circuito de Suzuka es un tema que la Fórmula 1 tendrá que analizar las próximas semanas. Lo que comenzó como una intensa batalla en el sector medio con el argentino Franco Colapinto terminó con una visita al centro médico, pero también con una lluvia de crítica de los pilotos ante la normativa 2026.

Tras ser dado de alta del centro médico, el joven piloto de Haas rompió el silencio para explicar la aterradora secuencia que lo llevó directo al muro en la emblemática curva "Spoon".

Bearman, quien se encontraba persiguiendo al Alpine de Franco Colapinto, se vio sorprendido por una diferencia de velocidad abismal generada por los distintos mapas de gestión de energía. Mientras el argentino recargaba baterías, el británico estaba en pleno despliegue, lo que creó un efecto de aproximación con diferencias de velocidades considerables.

“En primer lugar, todo está bien y yo estoy bien”, declaró Bearman en un comunicado. “Fue un momento aterrador allá afuera, pero todo está bien, que es lo más importante. La adrenalina está bajando un poco, así que será un viaje largo de vuelta a casa, pero estoy absolutamente bien”.

El diagnóstico del piloto es claro: las reglas actuales están forzando situaciones de alto riesgo.

“Hubo un exceso de velocidad masivo —alrededor de 50 km/h— que es parte de estas nuevas regulaciones, y tenemos que acostumbrarnos a ello”.

Además, sugirió que la etiqueta en pista debe cambiar: “Sentí que no me dieron mucho espacio, dada la enorme velocidad excesiva que llevaba. Necesitamos ser un poco más indulgentes y estar un poco más preparados, ya que desafortunadamente este fue el resultado de una delta de velocidad masiva que no habíamos visto antes en la Fórmula 1”.

La respuesta de la FIA: Análisis de datos y reuniones clave en abril

Ante la presión de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios) y las críticas de figuras como Carlos Sainz y Sergio Pérez, la FIA emitió un comunicado oficial.

El organismo rector reconoció que el accidente de Bearman es un caso de estudio crítico para evaluar los parámetros de gestión de energía que rigen a la actual generación de monoplazas.

La federación subrayó que las regulaciones de 2026 no son estáticas y permiten ajustes basados en la realidad de la pista: "Por diseño, estas regulaciones incluyen una serie de parámetros ajustables, particularmente en relación con la gestión de energía, que permiten la optimización basada en datos del mundo real".

La FIA confirmó que el mes de abril será vital para el futuro técnico de la temporada. Se han programado una serie de reuniones con equipos, fabricantes de motores y la FOM para determinar si se requieren refinamientos urgentes antes de la cita en Miami.

No obstante, el organismo pidió paciencia: "Cualquier ajuste potencial requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La seguridad siempre seguirá siendo un elemento central de la misión de la FIA. En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura".