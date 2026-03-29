Tottenham despide a Tudor en plena lucha por no descender

El Tottenham no esperó más y volvió a mover el timón en plena tormenta. El club londinense confirmó la salida de Igor Tudor, quien apenas duró 44 días en el cargo en medio de una temporada que amenaza con terminar en desastre.

La etapa del técnico croata fue breve y sin impacto. Llegó como solución de emergencia, tras la salida de Thomas Frank en febrero, pero nunca logró enderezar el rumbo de unos Spurs que hoy siguen comprometidos en la pelea por el descenso. En siete partidos dirigidos, Tudor apenas consiguió una victoria y un empate, números que terminaron por condenarlo.

Ese único triunfo llegó ante el Atlético de Madrid (3-2) en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, pero no alcanzó para evitar la eliminación, luego del 5-2 sufrido en la ida. En la Premier League, el balance fue aún más preocupante: derrotas ante Arsenal, Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest, además de una igualada frente al Liverpool.

El golpe definitivo llegó el fin de semana pasado. La caída por 0-3 ante Nottingham Forest dejó al Tottenham en una posición límite y provocó la decisión inmediata de la directiva.

Hoy, los Spurs ocupan el lugar 17, el último que evita el descenso, con 30 puntos, apenas uno más que el West Ham (18°), que ya se encuentra en zona roja. Más abajo, el panorama parece definido para algunos: Burnley (20 puntos) y Wolverhampton (17), tras 31 de 38 jornadas, lucen prácticamente condenados.

La lucha por la permanencia se mantiene encendida. Equipos como el Nottingham Forest (32 puntos) y el Leeds (33) siguen metidos de lleno en la pelea, lo que convierte cada jornada restante en un auténtico duelo directo por la supervivencia.

A falta de siete partidos para cerrar la temporada, el club busca ahora un nuevo técnico que pueda evitar una catástrofe deportiva. Nombres como Roberto De Zerbi y Sean Dyche aparecen en el radar para tomar el control en el tramo final.

En su comunicado oficial, el Tottenham también hizo referencia al momento personal que atraviesa Tudor, quien en los últimos días sufrió el fallecimiento de su padre, un factor que marcó su despedida en medio de un contexto ya complicado.

El Tottenham sigue sin encontrar respuestas. En una temporada de cambios constantes, decisiones urgentes y resultados adversos, el margen de error se agotó y la permanencia en la Premier League ahora pende de un hilo