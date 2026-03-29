México escala en el Ranking FIFA: El empate ante Portugal impulsa al Tri al Top 15

La Selección Mexicana de fútbol amaneció este domingo con un avance en el ranking de la FIFA luego de su empate sin goles ante Portugal la noche del sábado en el Estadio Banorte, uno de los últimos partidos de preparación antes de conocer la lista final de Javier Aguirre que encarará el Mundial 2026.

Pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo y la falta de contundencia, el conjunto de Javier Aguirre demostró personalidad, aunque aún lejos de lo que podría ser un equipo que piensa en llegar ahora al sexto partido en el torneo de casa.

Lo más destacado fue el sólido debut de Álvaro Fidalgo como naturalizado, quien aportó el orden y la jerarquía que el "Vasco" tanto ha buscado, pero la contundencia del gol aún sigue ausente, incluso con la presencia de Raúl Jiménez, el mejor anotador de penales de la Liga Premier.

En lo deportivo, Armando ‘La Hormiga’ González estuvo a nada de vestirse de héroe en los minutos finales, mientras que la defensa, liderada por el "Tala" Rangel, neutralizó con éxito a figuras como João Félix.

México avanza en el ranking FIFA tras empate con Portugal

Recientemente, la FIFA estrenó el ranking dinámico que permite que los resultados influyan de inmediato en la clasificación de selecciones, algo que puede ser consultado de inmediato por los aficionados en tiempo real.

Bajo el nuevo sistema dinámico, la Selección Mexicana escaló un lugar pasando del puesto 16 al 15. De igual forma, Portugal avanzó una posición ascendiendo del sexto al quinto acercándose a Inglaterra, esto en contra de Brasil que perdió dos posiciones tras su derrota con Francia y ahora es séptimo de la tabla.

¿Cuál es el próximo partido de México?

Ahora, la mira está puesta en Chicago, donde enfrentarán a Bélgica, un equipo que se encuentra en la novena posición de la tabla de la FIFA. El partido se realizará el 31 de marzo.