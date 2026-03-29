Aficionado le arrebató el plumón a Fidalgo en el México-Portugal

Álvaro Fidalgo fue uno de los futbolistas más ovacionados durante su presentación en el once inicial de la selección de México durante su partido ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Pero no todo fue agradable, no sólo por el 0-0 en la cancha, sino por lo que hizo un aficionado que lo dejó sorprendido.

Tras el silbatazo final, Álvaro Fidalgo se dirigió a un sector de las gradas del Coloso de Santa Úrsula para atender a los aficionados. Uno de ellos le dio un balón, a lo que el seleccionado mexicano lo recibió para firmarlo.

Después, estampó su firma en la mano de un aficionado, mientras que el otro seguidor le hacía marca personal y cuando estaba a punto de dar otro autógrafo, le arrebató el plumón, lo que provocó una cara de incredulidad de Fidalgo.

El futbolista del Real Betis le hizo la seña de que le permitirá firmar, pero el aficionado se quitó del lugar. Volteó a otro lado para entender lo que pasaba, pero no obtuvo respuesta. Álvaro Fidalgo siguió con su camino.

Álvaro Fidalgo quedó incrédulo con lo que pasó Mexsport

El sábado 28 de marzo de 2026 será un día especial para el ex del América, debido a que marcó su debut con la Selección Mexicana. Su desempeño fue alabado por Javier ‘El Vasco’ Aguirre.

“Individualmente respondieron todos. Me gustó la personalidad de Fidalgo para querer la pelota, hizo buenas conducciones. La afición nos exige jugar bien y ganar”, dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.