Anulan gol legítimo al América y empatan contra Tigres en amistoso

América y Tigres empataron 1-1 en amistoso disputado durante la Fecha FIFA, sin embargo, las Águilas terminaron sin el triunfo debido a un gol anulado en el minuto 88 que era legítimo, ya que el balón no había abandonado el terreno de juego.

En el marco de la Fecha FIFA, donde México empató 0-0 frente a Portugal en el Estadio Banorte, América y Tigres viajaron a Estados Unidos para enfrentarse en el Donald W. Reynolds Razorback stadium Fayetteville de Arkansas.

El compromiso arrancó con André Jardine y Guido Pizarro mostrando un plantel alternativo, ya que no cuentan con los futbolistas que militan en diversas selecciones nacionales y, cuidaron a los que se mantenían con molestias musculares o tras una larga inactividad.

Tras un primer tiempo sin anotaciones, las modificaciones llegaron al terreno de juego y José Pantera Zúñiga puso por delante al conjunto azulcrema, mientras que sobre el final, Tigres empató por conducto de Juan Brunetta.

Finalmente, la jugada que marcó este partido amistoso se dio en el minuto 88, cuando América sufrió un gol anulado debido a un presunto abandono del balón del área, sin embargo, el esférico siempre se mantuvo en juego:

El compromiso no contó con actividad por parte de Nahuel Guzmán, André-pierre Gignac, Diego Lainez, Alejandro Zendejas o Henry Martin, quien presumía su regreso a las canchas para este Golden clash, sin embargo, tendrá que realizarlo -posiblemente- en el regreso a la actividad de Liga MX.

Con el regreso a la actividad de la Liga MX tras la Fecha FIFA que culmina este martes 31 de marzo, América y Tigres disputarán la cabalística Jornada 13. Estos son los partidos, fechas y horarios para cada uno de estos conjuntos:

Xolos Vs Tigres / viernes 3 de abril - 21:06 horas.

Santos Vs América / sábado 4 de abril - 21:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

América y Tigres empataron 1-1 en el 'Golden clash' disputado en Estados Unidos. Mexsport

BFG