José Mourinho destroza a Portugal: “Sin Cristiano Ronaldo parecen un equipo del montón”

Siempre quedará pendiente la relación de José Mourinho con la Selección de Portugal. Acaso, el técnico más importante y ganador de este país, sin que haya sido jugador, mantiene una cita pendiente para entrenar al equipo nacional.

Sin embargo, cada día que pasa parece más fría la relación.

Mourinho de cualquier manera acierta siempre un dardo con veneno en el ego de la Selección Portuguesa, muchas veces contiendente, aunque pocas veces ganadora.

La dura crítica de Mourinho a Portugal

Después del partido ante México, José Mourinho, actual entrenador del Benfica, expresó su rabia por el comportamiento que ofrecieron sus paisanos en la reinauguración del Estadio Azteca -Banorte- en la Ciudad de México al poner en la órbita a Cristiano Ronaldo, ya que sin él, considera, son equipo vulgar y común

José Mourinho actualmente dirige al Benfica. Archivo

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal parece un equipo del montón. La gente pide que lo saquen del 11 inicial, pero no jugó y ya vieron el resultado. Sin peligro, sin miedo, solo un equipo presionado por México".

Y la realidad es que aún sin Cristiano Ronaldo, Portugal fue mucho mejor equipo que el local México. Los Lusos jugaban a otra velocidad, pensando con la pelota en los pies y siempre teniendo posesión y verticalidad, sin embargo, con mal tino en el tramo final, es decir, llegando al área enemiga.

A pesar de ello, Jośe Mourinho repele el funcionamiento del equipo que dirige Roberto Martínez, actualmente sexto del ranking FIFA y que llega etiquetado al Mundial 2026 como una potencia para pelear por la copa.

¿Desde cuándo no juega Cristiano con Portugal?

Cristiano Ronaldo rehusó viajar a México y Estados Unidos para los partidos de Fecha FIFA con Portugal aduciendo una recuperación de rodilla, sin embargo, esta misma semana se le miró corriendo y teniendo contacto con el balón.

Su ausencia debilitó el interés del partido ante México, que esperaba tenerlo en el centro de la cancha para abrir el portón del Estadio Azteca -Banorte- tras su remodelación.

Cristiano Ronaldo durante el partido en el que salió lesionado con Al Nassr. Reuters

Pero lo cierto es que Cristiano, quien gusta mucho de jugar con su Selección, no ha estado bien.

El último partido con su equipo nacional fue el 13 de noviembre de 2025 ante Irlanda en la que salió expulsado a los 59 minutos por dar un codazo. Sus últimos goles fueron un par en el partido ante Hungría de octubre del año pasado.