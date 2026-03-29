Chase DeLauter irrumpe con poder histórico en Cleveland

Chase DeLauter comenzó su carrera en Grandes Ligas sin pedir permiso. El jardinero de los Guardians de Cleveland conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para marcar la diferencia en la victoria de 6-5 sobre los Mariners de Seattle, consolidando un arranque que ya se instala en los libros históricos.

El batazo llegó ante el mexicano Andrés Muñoz, quien dejó una recta alta que el novato convirtió en un swing contundente hacia el jardín izquierdo. La pelota viajó 365 pies con una velocidad de salida de 99 mph, suficiente para romper el empate y encaminar a Cleveland en el T-Mobile Park.

El cuadrangular también tuvo un matiz adicional. Muñoz no permitía jonrón desde el 6 de agosto del año pasado y acumulaba 25 apariciones consecutivas sin recibir cuadrangular, considerando temporada regular y playoffs, una muestra de la consistencia del cerrador mexicano.

Pero más allá del resultado, lo que rodea a DeLauter es el contexto. Con ese cuadrangular, el joven de 24 años llegó a cuatro jonrones en sus primeros tres juegos, una cifra que solo había conseguido Trevor Story en 2016. Además, se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia en conectar al menos un jonrón en cada uno de sus primeros tres encuentros, uniéndose también a Kyle Lewis (2019).

El impacto ha sido inmediato. El jueves, DeLauter ya había hecho ruido al convertirse en apenas el quinto jugador en los 126 años de la franquicia en volarse la barda en su primer turno al bat en temporada regular. Desde entonces, su presencia en la caja se ha vuelto constante amenaza.

Incluso, horas antes del juego, el propio novato dejó entrever su confianza. Durante una charla con medios, comentó que no sería el único en aportar poder en el lineup. Sin embargo, terminó siendo él mismo quien volvió a marcar el camino, reafirmando un inicio que ha sido tan productivo como inesperado.

La jornada también dejó otro hito para la organización. El dominicano José Ramírez alcanzó su doble número 400 de por vida, uniéndose a leyendas como Tris Speaker (486) y Nap Lajoie (424) como los únicos jugadores con esa cifra dentro de la franquicia.

Con apenas unos juegos en su carrera, DeLauter ya no solo aporta producción, también comienza a construir narrativa. En Cleveland, su nombre dejó de ser promesa para convertirse, al menos por ahora, en una certeza inmediata.