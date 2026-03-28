El GP de Japón de F1 se retrasa por un accidente fuerte en la categoría de soporte

El inicio del Gran Premio de Japón 2026 ha sufrido un retraso inesperado. La Fórmula 1 y la FIA han confirmado oficialmente un retraso en el comienzo de la carrera en el emblemático Circuito de Suzuka, debido a reparaciones de emergencia en la pista.

Originalmente, el evento estaba programado para iniciar a las 14:00 horas (tiempo local). Sin embargo, un fuerte accidente en una categoría de soporte de la categoría Porsche provocó daños considerables en las barreras de protección de la Curva 12, esto luego de que dos coches se tocaran lado a lado entre si y provocaran que uno de ellos saliera proyectado a las barreras de seguridad.

Dada la naturaleza técnica y de alta velocidad de este sector, las autoridades han priorizado la seguridad de los pilotos, ordenando una reparación profunda antes de dar luz verde a la máxima categoría.

En un comunicado oficial, la FIA señaló: “El inicio de la vuelta de formación se retrasará debido a las reparaciones de las barreras que se están llevando a cabo en la Curva 12 tras un incidente en una categoría de apoyo”. Además, el organismo rector informó que la apertura del pit lane para las vueltas de reconocimiento también ha sido pospuesta.