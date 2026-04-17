Final de la Copa del Rey: Obed Vargas, en el umbral de sumarse a los mexicanos monarcas en el torneo

La Cartuja de Sevilla se prepara para una final de la Copa del Rey que trasciende lo táctico para entrar en el terreno de la resistencia. El duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad presenta un ingrediente inesperado: la posible irrupción protagónica del mexicano Obed Vargas, cuya frescura y energía pueden ser recursos valiosos para el estratega Diego Simeone, que hace frente a un calendario muy abultado.

El conjunto colchonero aterriza en suelo andaluz con las piernas pesadas. La reciente batalla en la Champions League, donde eliminaron al FC Barcelona con un agónico global de 4-3, ha dejado al núcleo titular al límite de la fatiga. Es aquí donde la figura de Vargas —mediocampista que hace méritos para formar parte de la última lista de jugadores que estarán en el Mundial— emerge como la solución para inyectar vitalidad en la medular madrileña.

El debate en el seno del Atlético no se detiene en el mediocampo. La portería también es foco de análisis, con Juan Musso bajo la lupa, lo que confirma que el Cholo Simeone no teme realizar ajustes estructurales para asegurar el que sería el undécimo título de Copa para la institución, un trofeo que se les resiste desde aquella noche de 2013 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Para Vargas es un duelo relevante cuando busca poner su nombre al lado de los de Hugo Sánchez (Atlético de Madrid, 1984-85 y Real Madrid, 1988-89), Rafael Márquez (FC Barcelona, 2008-09), Jonathan dos Santos (FC Barcelona, 2011-12), Andrés Guardado (Real Betis, 2021-22) y Diego Lainez (Real Betis, 2021-22) como el más reciente de los mexicanos monarcas de la Copa del Rey.

El encuentro está impregnado de una gran carga emocional. El francés Antoine Griezmann, está en la recta final de su etapa con los colchoneros y el duelo del sábado lo pone frente a la entidad que le dio la oportunidad de destacar en el más alto nivel. “La Real me abrió puertas que en Francia no me abrieron”.

Simeone ha blindado al grupo con su discurso de "actitud y humildad", mientras que desde el bando vasco, figuras históricas como la de José Mari Bakero apelan al equilibrio: “corazón en la grada y cabeza en el campo”. La Real Sociedad, con una carga de partidos menos asfixiante, busca repetir la gesta de 1987, cuando vencieron al Atlético en una tanda de penaltis que aún vive en el recuerdo de San Sebastián.

Mientras los donostiarras sueñan con su cuarta corona —tras el éxito de 2020—, el Atlético busca reafirmar su jerarquía en España. Sin embargo, más allá de las vitrinas, los ojos estarán puestos en el dorsal de Obed Vargas, pues el mexicano puede dar su mejor actuación como colchonero y con ella llevar a su equipo al título.