Para nadie es una sorpresa afirmar que Aaron Rodgers es uno de los quarterbacks más talentosos en la historia de la NFL y que, muy seguramente, será miembro del Salón de la Fama. Pese a haber ganado solo un Super Bowl, ha sido cuatro veces MVP y ostenta el mejor rating de pasador en la historia de la liga, así como una destacada proporción de touchdowns por intercepción, con 542 anotaciones por tan solo 129 entregas de balón. Sin embargo, sus actitudes y polémicas fuera del emparrillado han afectado su reputación.

Hoy se anunció que el ex QB de los Green Bay Packers fue cortado por los Pittsburgh Steelers luego de sus polémicas declaraciones en contra del entrenador en jefe Mike McCarthy, después de que este anunciara que lo enviaría a la banca para el juego ante los Denver Broncos de la Semana 12. Entre sus declaraciones, señaló el poco profesionalismo de McCarthy al mencionar que se quedaba dormido en juntas importantes, además de equivocarse en el nombre de su propio equipo durante el partido ante Filadelfia.

Esta polémica de Aaron Rodgers se suma a muchas otras que no solo han figurado en el ámbito deportivo, pues al cuatro veces MVP le gusta ser el centro de atención de manera constante.

Aaron Rodgers se queda sin equipo en la NFL. Reuters

La pelea con los Packers por la llegada de Jordan Love

Jordan Love fue seleccionado por la franquicia de Green Bay durante el Draft de 2020, lo que generó el descontento del veterano Aaron Rodgers, quien consideró innecesario gastar una selección de primera ronda en una posición que le pertenecía. Por ello, tomó la decisión de ausentarse del minicampamento de los Packers, pese a que era obligatorio, y aseguró que tenía diferencias con la directiva. Desde ese momento, la relación no volvió a ser la misma y, años más tarde, fue intercambiado a los New York Jets.

Rodgers y la política

En 2024, Aaron Rodgers recibió una propuesta que pudo cambiar su futuro fuera de la NFL. Robert Kennedy Jr, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, lo contempló como posible compañero de campaña. El quarterback reconoció que Kennedy lo contactó para ofrecerle la posibilidad de convertirse en vicepresidente.

Incluso llegó a considerar la propuesta, aunque finalmente tuvo que elegir entre abandonar el emparrillado para incursionar en la política o continuar su carrera. Asimismo, en mayo de ese año, Rodgers confirmó que tenía esas dos alternativas sobre la mesa, pero decidió mantenerse en la NFL y regresar con los New York Jets.

Negación ante los protocolos de COVID-19

Durante los últimos meses de 2021, Aaron Rodgers fue duramente criticado por incumplir los protocolos de la NFL contra el COVID-19. Además de dar positivo y generar preocupación por un posible contagio entre sus compañeros, reveló que había decidido no vacunarse por motivos personales.

El mariscal de campo defendió públicamente su postura y reconoció que había recurrido a tratamientos alternativos en lugar de vacunarse. Finalmente, la NFL lo multó con 14 mil 650 dólares por asistir a una fiesta de Halloween junto a otros compañeros de Green Bay, sin estar vacunado y sin utilizar mascarilla.

Aaron Rodgers y la oscuridad total

En febrero de 2023, Rodgers se encerró en un "búnker" para reflexionar sobre su futuro en el emparrillado. El quarterback permaneció cerca de cuatro días en Sky Cave Retreats, un centro ubicado en Oregón, donde estuvo aislado del exterior y sin luz natural.

El espacio contaba con una cama, un baño y las condiciones necesarias para permanecer en completa oscuridad. Con esta experiencia, el jugador buscaba desconectarse del mundo y encontrar claridad antes de tomar decisiones sobre su futuro profesional.