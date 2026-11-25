Los Pittsburgh Steelers sacudieron a la NFL al confirmar que Aaron Rodgers dejará de ser su quarterback titular y que Mason Rudolph ocupará su lugar para el partido del viernes 27 de noviembre ante los Denver Broncos, correspondiente a la Semana 12. El veterano QB, cuatro veces MVP, estará inactivo para el encuentro, en una decisión que abre interrogantes sobre el futuro del veterano pasador.

El anuncio llegó muy tarde la noche del martes, apenas 24 horas después de que el entrenador en jefe Mike McCarthy respaldara públicamente a Rodgers como líder de la ofensiva. El cambio representa un giro inesperado en Pittsburgh, especialmente por la relación que ambos construyeron durante 13 temporadas con los Green Bay Packers, con los que conquistaron el Super Bowl XLV.

La franquicia no explicó los motivos de esta decisión. Sin embargo, reportes de medios estadounidenses atribuyeron el movimiento a una decisión deportiva del staff de coaches, que busca una reacción inmediata después de dos derrotas consecutivas.

¿Por qué los Steelers sentaron a Aaron Rodgers?

Pittsburgh llega al partido ante Denver con marca de 6-4, después de caer 19-16 ante los Philadelphia Eagles y sufrir previamente otra derrota frente a Cincinnati. Aunque permanece en la pelea por los playoffs, su ofensiva ha perdido efectividad.

Rodgers acumula 2,241 yardas por pase, 16 touchdowns y seis intercepciones en 10 partidos. Su porcentaje de pases completos es de 60.9%, mientras que su rating de pasador se ubica en 86.6, una de las cifras más bajas de su trayectoria.

La protección tampoco ha ayudado al quarterback de 42 años: ha sido capturado en 31 ocasiones durante la temporada, incluidas cinco el fin de semana contra Philadelphia.

El panorama resulta todavía más complicado porque Pittsburgh ha tenido problemas para generar producción aérea y ha registrado dificultades para encontrar consistencia en sus últimas presentaciones.

Mason Rudolph recibe una nueva oportunidad como titular

Rudolph, de 31 años, tendrá la responsabilidad de reactivar una ofensiva que necesita respuestas inmediatas. El quarterback acumula 19 inicios en su trayectoria y presenta un récord de 9-9-1 como titular en la NFL.

No es la primera vez que recibe una oportunidad importante en Pittsburgh. Durante el cierre de la temporada 2023 consiguió tres victorias consecutivas como titular y ayudó a los Steelers a clasificarse a los playoffs.

¿Aaron Rodgers disputó su último partido en la NFL?

La decisión adquiere una dimensión especial porque Rodgers había anticipado que la temporada 2026 sería la última de su carrera profesional. Su inactividad ante Denver alimenta las dudas sobre si volverá a jugar con Pittsburgh.

Por ahora, el equipo no ha anunciado su liberación ni una ruptura definitiva. Sin embargo, el partido contra Philadelphia podría haber sido su última aparición en la NFL si no vuelve a recibir una oportunidad.