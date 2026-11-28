A Eugenio Derbez le bastaron unos segundos para brincar de Acción de Gracias a Navidad. La prisa le entró justo cuando mencionó a sus hijos. Y eso que en su casa había un motivo de peso para dar las gracias. Su hijo Vadhir recibió la noticia más favorable que ha tenido desde que se conoció la denuncia de una modelo estadunidense que lo acusa de violación por hechos que, según su relato, ocurrieron en abril en Coyoacán.

El jueves, los tres integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvieron por unanimidad el amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra Vadhir. Al revisar la solicitud, encontraron que la Fiscalía capitalina había presentado datos insuficientes sobre los hechos y la probable participación del actor. También cuestionaron algo que para cualquier ciudadano tendría que ser fundamental. ¿Cómo justificó la autoridad que era necesario detenerlo?

A Vadhir lo conozco desde hace 30 años. Claro que alcanzo a imaginar el alivio que habrá sentido al enterarse de la votación. Ahora, si mañana me lo encuentro y tengo oportunidad de entrevistarlo, hay una pregunta que le haría con la misma franqueza con la que hoy les cuento lo que le favorece. ¿Qué quiere responderle a la mujer que lo denunció? Hasta hoy tenemos una decisión sobre aquella orden. La Fiscalía de la Ciudad de México conserva la posibilidad de continuar su investigación y, si reúne los elementos, presentar una nueva solicitud. Veremos qué decide hacer y aquí se lo contaremos.

Hay otro asunto que me importa como reportero. De Vadhir conocemos la cara, la voz, el trabajo, al papá y hasta a la abuela. De la joven que acudió a denunciar sabemos muy poco. Esa diferencia se siente en cuanto se enciende una cámara. Es facilísimo llenar un programa entero hablando de los Derbez y olvidarse de que hay una mujer que acudió ante una autoridad con un señalamiento muy serio. Ella merece que se investigue con rigor. Y a él le asiste el derecho a que cualquier medida en su contra esté debidamente sustentada. Para eso se revisó la actuación de la Fiscalía.

Con ese antecedente vi el mensaje que publicó Eugenio el jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Aparece con Alessandra Rosaldo, empieza a repasar las cosas que uno suele agradecer en esa fecha, llega a la familia, menciona a los hijos, se le atora el agradecimiento y de pronto se acuerda de que ya viene Navidad. Hay que reconocerle a Eugenio el oficio. Sabe perfectamente cuántos segundos puede dejar en el aire una palabra para que el público complete la frase. Esta vez, querido lector, a mí se me quitaron las ganas de completarla.

¿Tenía Eugenio que salir a dar explicaciones por Vadhir? Por supuesto que no. Sus hijos son adultos y cada quien responde por sus actos. Hasta entiendo que, sentado a la mesa de su casa, un papá eche mano del humor para pasar un trago amargo. Lo que a mí me pareció desafortunado fue escoger precisamente esa broma para compartirla con millones de personas. Si quería agradecerle al público el cariño que le ha tenido a su familia, con decirlo bastaba. Y si prefería guardarse lo que estaba sintiendo como padre, también se valía. Pero dejar colgada la palabra “hijos” el mismo día en que se conoció esa resolución fue una ocurrencia que a mí, francamente, no me hizo gracia.

Esta noche me toca sentarme frente a un hombre que durante años se ha ganado la vida provocando reacciones capaces de hacer retumbar una arena. Usted lo conoce como el Cibernético. Si alguna vez lo vio subir a un cuadrilátero, seguramente tiene su propia opinión de él. A lo mejor hasta pagó un boleto por el gusto de abuchearlo desde la tercera fila. Pues a ese aficionado en particular me encantaría tenerlo hoy del otro lado de la pantalla.

Porque una cosa que rara vez puede preguntarle uno a un luchador a gritos desde la tribuna es por qué quiso dedicarse a eso. En el foro sí pudimos hacerlo. El Cibernético me contó cómo empezó, qué le costó abrirse paso y qué dificultades encontró cuando ya tenía un nombre que defender en el cartel. Y, para quienes se acuerdan del pleito con Jorge Kahwagi, también le entramos a ese capítulo. Después de tantos años de escuchar versiones, yo quería oír la suya.

La parte que más ganas tengo de compartir con ustedes viene cuando la conversación entra en su vida particular. El público puede recordar una rivalidad durante 20 años y saber muy poco de cómo le fue en esos mismos 20 años al hombre que la protagonizó. De eso habla el Cibernético cuando cuenta cuáles son los demonios que lo han perseguido. Hasta ahí les adelanto, porque esas palabras vale la pena escucharlas en su voz.

Hoy sábado, a las 8 de la noche, arrancamos el año 11 de El minuto que cambió mi destino, sin censura. La cita es por Imagen Televisión, canal 3 de televisión abierta. Si en su casa hay alguien que todavía se enciende cuando se habla de aquella bronca con Kahwagi, avísele que hoy habla el Cibernético. Los espero.