La ruptura entre Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers llegó a un desenlace inesperado. La franquicia decidió colocar al quarterback en waivers, después de que el veterano quarterback de 42 años anunciara que no regresaría al equipo y lanzara fuertes acusaciones contra el entrenador Mike McCarthy.

La determinación se produjo después de la aparición de Rodgers en The Pat McAfee Show, donde reveló detalles del deterioro de su relación con el entrenador y cuestionó su compromiso con las actividades del equipo. La organización había anunciado apenas la noche anterior que el cuatro veces Jugador Más Valioso sería inactivo para el partido contra Denver y que Mason Rudolph asumiría la titularidad.

Con este movimiento, Pittsburgh abre la puerta a terminar su relación con uno de los quarterbacks más importantes de la historia reciente de la NFL. Sin embargo, Rodgers todavía deberá superar el proceso de waivers antes de convertirse en agente libre y poder negociar con otra franquicia.

Rodgers exhibió a McCarthy y provocó la ruptura con Steelers

Durante su participación en el programa de McAfee, el quarterback de 42 años acusó a McCarthy de quedarse dormido durante una reunión de quarterbacks, llegar tarde y ausentarse de distintas sesiones de trabajo.

También aseguró que varios jugadores defensivos habían perdido la confianza en el entrenador porque, según su versión, no mostraba interés en acercarse a ellos. Uno de los episodios que más desconcertó al vestidor ocurrió durante el descanso del partido contra Philadelphia, cuando McCarthy terminó una intervención con el grito: “Uno, dos, tres… ¡Packers!”, en referencia a su antiguo equipo.

Rodgers afirmó que había intentado hablar con McCarthy durante meses y que consideraba necesario modificar la manera en que se dirigía la ofensiva.

En este momento, no voy a regresar a Pittsburgh. Ese barco definitivamente ya zarpó”, declaró Rodgers.

¿Aaron Rodgers jugará en otro equipo de la NFL?

La decisión de los Steelers también abre interrogantes sobre el futuro del quarterback. Rodgers había anunciado que la temporada 2026 sería la última de sus 22 años de carrera profesional, por lo que su salida de Pittsburgh podría representar el cierre anticipado de su trayectoria.

En esta campaña acumuló 2,241 yardas por pase, 16 touchdowns y seis intercepciones, con un porcentaje de pases completos de 60.9%.

Pittsburgh, que atraviesa una racha de dos derrotas consecutivas, ya entregó los controles de la ofensiva a Rudolph para enfrentar a los Denver Broncos.

Rodgers tendrá que esperar a que concluya el proceso de waivers para conocer si otra franquicia está interesada en sus servicios. Por ahora, la relación con los Steelers está definitivamente terminada.