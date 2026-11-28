¿Qué pasaría si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) debieran autorizar, cada día, cientos de permisos para quienes laboramos en la difusión cultural y académica sobre temas relacionados con monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y bienes paleontológicos?

Ya sabemos que ambas instituciones –que dependen de la Secretaría de Cultura federal, dirigida por Claudia Curiel— tardan una eternidad en procesar y autorizar un simple comunicado de prensa, una entrevista o una visita guiada. Ahora imaginemos cómo deberá ser esa entidad suprema que recibirá avalanchas de solicitudes de universidades públicas y privadas, de creadores de contenido y de medios de comunicación de todo el país para que alguien, sentado en una Torre de Babel, le ponga palomita a cada petición.

Pareciera una broma o la ocurrencia de un burócrata, pero es una realidad en puerta que se materializaría con la cuestionable reforma al artículo 17 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), que ayer aprobó la Comisión de Cultura de San Lázaro y que próximamente arribará al pleno.

En ésta se lee lo siguiente: “Para la reproducción y comunicación pública de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, así como de los bienes de interés paleontológico con fines comerciales, académicos o de difusión cultural se requerirá permiso del Instituto competente, en los términos que establezca el Reglamento y los lineamientos que para tal efecto emita dicho instituto”.

Hasta el momento ya está regulado el uso comercial de ese patrimonio, es decir, si un particular utiliza la imagen de Teotihuacan para promover su marca o hacer un comercial, el INAH otorga la autorización, previo pago de derechos; o si se decide hacer una campaña publicitaria con la imagen de Frida Kahlo o del Palacio de Bellas Artes para otra película de Godzilla, también se debe pedir permiso y pagar.

Aún falta que nos muestren las letras pequeñas que establecerá el reglamento de la ley. Sin embargo, es conveniente cuestionar por qué el INAH y el INBAL tendrían la facultad de regular y administrar las actividades con fines académicos y de difusión cultural. ¿No sería esto algo inconstitucional?

¿Qué pasaría, por ejemplo, si un medio documentara daños en Teotihuacan? ¿Tendría que esperar el permiso del INAH para publicar la imagen?, ¿por qué? ¿Y si mañana llueve otra vez en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, habremos de esperar a que el instituto autorice las fotografías? ¿Ustedes creen que realmente lo hará?

No soy abogado, pero a simple vista esta regulación burocratizará y censurará la difusión cultural y académica. No olvidemos que el artículo 6 de la Constitución afirma que “toda persona tiene derecho (…) a difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Mientras tanto, ayer, organizaciones como Wikimedia México, Libreta Negra Mx y el Colectivo por el Libre Acceso a la Cultura (CLAC) se manifestaron en contra de esta propuesta, la cual, dijeron, afectaría la comunicación pública de bienes culturales de la nación que ya son parte del dominio público.

Argumentaron que se generarían obstáculos para la investigación y la producción de nuevos conocimientos a partir del patrimonio cultural y que se frenaría la difusión amplia, libre y gratuita de los bienes culturales patrimoniales. Además, señalaron que no se garantizaría el acceso abierto al patrimonio y que se contrapone a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor y en el artículo 3 de la Constitución.

Esperemos que la reserva sobre este tema, anunciada este viernes por el diputado Germán Martínez, sea suficiente para enmendar esta ocurrencia.