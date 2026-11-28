Por Silvia Cherem S.

“No puede haber paz en Oriente Medio, ni más allá, mientras el régimen de Irán siga en el poder. Es la mayor amenaza para la seguridad y la paz del mundo”, advierte sir Liam Fox (Escocia, 1961), exministro británico de Defensa y de Comercio Internacional, miembro de la Cámara de los Comunes durante 32 años y desde 2021 presidente del Grupo de los Acuerdos de Abraham para la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y los países árabes.

No es su primera visita a México. En 2017, como ministro de Comercio Internacional, anunció la llegada de los autobuses británicos de doble piso para el Metrobús de Reforma. Esta vez la conversación gira en torno al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y sus consecuencias para la paz regional.

LA ESTRATEGIA DEL ENGAÑO

Cuando, en septiembre de 2023, Mohammed bin Salman, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, anunció que su país estaba “cada vez más cerca de Israel”, Fox supo que Irán intentaría impedirlo: el acercamiento podría alentar a otros países suníes a seguir ese camino y profundizar el aislamiento de los ayatolas. “Nos preguntábamos si el ataque iraní vendría de Hezbolá, de Hamás o de los hutíes. Finalmente llegó de los tres lados”.

El 7 de octubre, cuando Hamás atacaba los kibutzim del sur de Israel y el festival Nova, Fox estaba en la oficina del ministro de Relaciones Exteriores de Baréin. “Vimos juntos aquel despliegue de horror, crueldad y barbarie, y pensamos que todo lo alcanzado ardía en llamas. Entendimos, al mismo tiempo, que nuestra labor era aún más necesaria”.

Fox considera que Irán y su aliado Hamás bien sabían lo que provocarían con el secuestro de 251 personas, incluidos bebés, el uso de violencia sexual como instrumento de guerra y el asesinato de 1,200 personas. “Difiero de quienes dicen que Hamás no comprendía las consecuencias de sus actos; claramente buscaba que Israel respondiera con toda la fuerza del Estado”.

Sostiene que los ayatolas, que usan toda clase de estratagemas para atentar contra Occidente y sus valores democráticos, buscaban estigmatizar y condenar a Israel frente a la opinión pública mundial, centrar la atención en la guerra y restar apoyo al proceso de paz que ya avanzaba. Por eso rechaza negociar con ellos: “Mientras no reconozcamos que no se puede pactar con ellos ni llegar a ningún tipo de acuerdo, seguiremos perdiendo terreno”.

UNA ALTERNATIVA AL RÉGIMEN

Fox ha estado en Irán y ha logrado hablar con condenados a muerte. “El régimen iraní es extraordinariamente despiadado y maligno. Reprime con brutalidad a las mujeres que no van cubiertas, asesina a quienes manifiestan una posición crítica y ahorca a los homosexuales en grúas. Las violaciones de los derechos humanos contra su propia población son indescriptibles”.

Sin embargo, él no ve la solución en la guerra, sino en apoyar a la oposición para propiciar un cambio de régimen. “Los únicos que pueden lograr sacar a los ayatolás del poder son los propios iraníes. Si dedicáramos más tiempo y dinero a apoyar a la oposición iraní en lugar de gastar en municiones, podríamos acercarnos más al desenlace político que todos queremos y necesitamos”.

Fox, quien ha tenido contacto continuo con la oposición iraní, ha conminado a sus integrantes a actuar unidos. “Están fragmentados y han luchado entre sí. Deben aliarse y fijar un plan”. Les recuerda que la historia puede repetirse porque, para derrocar al sha en 1979, se unieron izquierda, derecha, marxistas, laicos, religiosos y liberales, pero sin un proyecto común para después de su caída. Dejaron un vacío que ocuparon las fuerzas del ayatola Jomeini, que sí estaban organizadas. El resultado fue un Estado islámico, teocrático y represor. “Si no se prepara el día después, puede volver a suceder lo mismo”.

UNA BATALLA CULTURAL

Fox denuncia los yerros y complicidades de Occidente. Le irrita el doble rasero de los medios de comunicación occidentales que destacan las violaciones de derechos humanos de otros gobiernos, ensañándose especialmente con Israel, pero rara vez reportan las atrocidades del régimen iraní. También le enfada que sectores de la izquierda se alíen ciegamente con Irán, por el simple hecho de ser enemigo de Estados Unidos. “Esa alianza es absurda: respaldan a un régimen que asesina con crueldad a los mismos grupos que dicen defender”.

Le preocupa, asimismo, la manipulación que propician las redes sociales. “Las mismas opiniones se regurgitan una y otra vez en cámaras de eco y sucede que, si la verdad contradice las obsesiones ideológicas de quien escucha, se ignora la verdad para aferrarse a los prejuicios”. Repetir sin pensar, aun contra la evidencia, es una forma de estupidez colectiva. Fox pone como ejemplo a quienes ¡se atreven a negar el Holocausto!

Considera indispensable dar la batalla cultural y defender las libertades democráticas frente a quienes se valen de ellas para socavarlas. Para Fox, la libertad de expresión tiene límites. “Jamás debe ser carta blanca para incitar a la violencia ni para hacer daño a los demás. Si las personas tolerantes toleran a los intolerantes, estos se convertirán en la fuerza dominante y los tolerantes terminarán siendo víctimas”.

En Reino Unido, dice, comienza a haber consciencia y algunos grupos propalestinos, como Palestine Action, han sido declarados terroristas e ilegales. “A menudo, en las marchas propalestinas participan los mismos ‘manifestantes de alquiler’ que están presentes en las manifestaciones transgénero, de anarquistas, ambientalistas o contra las armas nucleares. Distan, por supuesto, de ayudar a los palestinos y sí resultan ser una amenaza”.

Al referirse a los terroristas, insiste en la importancia del lenguaje: “Calificar a estos grupos de extremistas ‘religiosos’ o yihadistas ‘islámicos’ les concede la legitimidad que buscan y les permite ganar media batalla. Ni son religiosos ni siguen el islam ni los guía una voluntad divina.

“Los Hermanos Musulmanes se envuelven en la bandera de la religión y siembran terror en Occidente. Son terroristas, punto. Tenemos que enfrentarlos y denunciarlos sin miedo”.

A su juicio, la acusación de islamofobia se instaló en la cultura occidental, sobre todo después del 11 de septiembre, para evitar la crítica. Advierte que es necesario reconocer ese mecanismo y entender que “si no damos la batalla cultural, terminaremos perdiendo también la batalla política”.