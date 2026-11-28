El pitcher de los Yankees Lefty Gómez recibió un valioso consejo de Babe Ruth que lo consideraba una regla de oro: “Nunca le niegues a un niño: tiempo, una sonrisa o una palabra amable”.

Desde entonces, Gómez lo aplicó con los pequeños aficionados que se le acercaban, pero especialmente con sus hijos y nietos.

Vernon Lefty Gómez es el único miembro del Salón de Fama que nació en el Día de Acción de Gracias. El pasado jueves volvió a coincidir la celebración con un 26 de noviembre, como aquel de 1908 en el que vio la luz en Rodeo, California.

Lefty Gómez era admirado por la valentía que mostraba en el centro del diamante, pero también es recordado por su sentido del humor.

Previo a la temporada de 1936, el dueño de los Yankees, Jacob Ruppert, planeaba bajarle el sueldo más de 60 por ciento a lo que el pitcher le respondió: “Quédese con el sueldo, coronel, y yo me quedo con el recorte”.

En otra ocasión, durante un duelo en el que caía la noche y la pelota apenas se distinguía, le tocó tomar un turno frente al pitcher velocista Bob Feller. El jugador de Yankees tuvo la ocurrencia de prender un encendedor mientras se preparaba para batear. El ampayer le advirtió que no le serviría para alumbrar, pero Gómez tuvo una explicación: “No lo prendí para ver, sino para asegurarme que él me vea y no me dé un pelotazo”.

A la celebración de sus 70 años, asistieron más de mil invitados y, entre ellos, 20 miembros del Salón de la Fama.

Sus nietos lo bautizaron como el abuelo cuentacuentos por sus relatos encantadores... de aquellas vacaciones familiares con Babe Ruth, de cómo conquistó a la famosa actriz de teatro June O’Dea, de la ocasión que consoló a Lou Gehrig o de compartir habitación con Joe DiMaggio y de aquellas cinco victorias que se apuntó en una gira de estrellas por Japón.

El éxito que tuvo en la loma de pitcheo se los explicaba con una sonrisa: “Fueron dos cosas: el tener una buena defensa detrás de mí y nunca lanzar con el estómago vacío”.

La extraordinaria vida del beisbolista quedó retratada en la biografía que escribió su hija mayor, Vernona Gómez, y que lleva por título Lefty: An American Odyssey.

Lefty tenía raíces mexicanas y españolas por parte de su padre, Francisco Gómez. Fue el menor de ocho hermanos, creció en un entorno rural y con recursos económicos limitados.

Aquel niño que no tenía para comprar un guante de beisbol zurdo, se convirtió en embajador de la marca deportiva Wilson y colaboró en la fabricación de varios modelos de manopla, que con orgullo lucían la firma de Lefty Gómez.