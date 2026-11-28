Hernán Crespo admitió que ser eliminados del Apertura 2026 de la Liga MX, es un dolor muy grande y cuando las cosas estén calmadas, decidirán lo que viene para el Atlas, después de empatar 2-2 con el Toluca, con lo que los Diablos pasaron por marcador global de 2-4.

“El dolor es muy grande, llegamos como cuartos a enfrentar a un gran equipo y estuvimos a la altura, pero yo quiero más. Cuando la herida se haga cicatriz y las cosas estén más calmadas, vamos a decidir lo que viene para Atlas que está creciendo de forma muy acelerada”, comentó Hernán Crespo.

Atlas fue eliminado por el Toluca en los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Para el técnico argentino, el Atlas volverá a ser campeón, aunque reconoció que no sabe el tiempo que lo hará, lo que sí destacó es que le hacen falta muchas cosas al club.

“Antes o después, Atlas volverá a ser campeón, ¿cuándo? No lo sé, pero esto va a pasar, el tema es que nos gane la ansiedad, no, no. Atlas tiene que salir campeón como consecuencia de muchas cosas y hoy faltan muchas cosas, y esto lo vamos a resolver en los próximos seis meses, ¡no! Esto quiere decir que no vamos a salir campeones, puede ser, el torneo te lo permite. La idea es ser constante con el tiempo, vamos construyendo cosas para ser constantes”, señaló.

Hernán Crespo admitió que en el Atlas necesitan cambiar muchas cosas Mexsport

En este sentido, Crespo hizo énfasis en que hay varias áreas en la que se tiene que mejorar.

“No solamente es la compra de jugadores, que también se va a hacer, ¿qué va a pasar? Que erramos también y no pasa nada porque las intenciones son las mejores”, apuntó.