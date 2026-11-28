En el multifacético juego de ajedrez se presencia hoy en Ginebra la cuarta partida por la corona mundial con el monarca Gukesh en la conducción de las piezas blancas ante el desafiante Sindárov, en una pugna en que la adaptación agonal y la condición física jugarán un papel esencial. En tanto, invito al lector a disfrutar esta partida entre dos gladiadores del tablero Alexei Shirov, el mago de Riga, sobre Jan Malek, gran maestro de 19 años de edad, cuarto GM en el escalafón de Polonia, en el Campeonato por equipos de España. Fascinante y difícil lucha.

Blancas: Alexei Shirov, España, 2,597.

Negras: Jan Malek, Polonia, 2,598.

Defensa Francesa, V. del cambio, C01.

R-5, Campeonato de España por equipos, 24–11–2026.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Cf3 Cf6 5.Ad3 Ad6 6.0–0 0–0 7.Ag5 Ag4 8.Cbd2 Te8 9.c3 Cbd7 10.Dc2 h6 11.Ah4 c6 12.Tfe1 Dc7 Posición casi simétrica que difícilmente se puede encontrar en la práctica magistral. 13.Ag3 a5 14.Axd6 Dxd6 15.h3 Axf3 16.Cxf3 Acaso una ventaja microscópica de las blancas en función a la presencia del alfil en la pareja de piezas menores. Esto es muy relativo depende del gusto y de las características de la posición y la destreza del jugador. 16...Dc7 17.g3 Rf8 18.Af5 Txe1+ 19.Txe1 Te8 20.Txe8+ Cxe8 21.Axd7 Dxd7 22.Rg2 Rg8 23.Ce5 Dd8 24.Df5 Cd6 25.Df4 De7= 26.h4 h5 27.a4 g6 Las estructuras muestran simetría y las cadenas de flanco dama son débiles en b2 y b7; en consecuencia son objetivos de ataque. 28.Cd3 Cc4 29.b3 Cd6 30.b4 Cc4 31.bxa5 Cxa5 32.Db8+ Rg7 33.Ce5 f6? Un grave error que no escaparía a un jugador de segunda fuerza y que va a alterar el curso de la partida en favor de las blancas. Se rompe el equilibrio material. 34.Dh8+ Rxh8 35.Cxg6+ Rg7 36.Cxe7 Cc4 En el final los reyes deben aproximarse y danzar cerca de la hoguera, acercarse al centro. 37.Rf3 Cb2 38.a5 Rf7 [38...Cc4 39.a6 bxa6 40.Cxc6 a5 41.Ce7 a4+- 42.Cxd5 a3 43.Cb4 Cb2 44.Re2+-] 39.Cxc6! También gana [39.Cf5 Cc4 40.g4 hxg4+ 41.Rxg4 Cxa5 42.Cd6+ El peón de h4 puede avanzar y el rey blanco puede dirigirse a la casilla f5 y capturar f6 con el sacrificio de h. El monarca negro no debe capturar el caballo por que se sale del cuadrado.] 39...bxc6 40.a6 Cc4 41.a7 Cb6 El caballo está esclavizado a la vigilancia de a7. El final de peones se gana por la mayoría en flanco de rey y los peones negros aislados en f6 y h5. Es un final muy instructivo, refleja los conocimientos, y la perseverancia y tenacidad obsesiva de lucha de los ajedrecistas. 42.g4 Rg6 43.Rf4 [43.gxh5+ Rxh5 44.Rf4 También triunfa: (44.Rg3 f5 45.Rf4 Rg6 46.Re5 Cc4+ 47.Re6 Cb6 48.f4 Ca8 49.h5+ Rxh5 50.Rxf5+-) 44...Rxh4 45.Rf5 Rh3 46.Rxf6 Rg4 47.Re6 Rf3 48.Rf7 Rxf2 49.Re8 Re3 50.Rd8 Rd3 51.Rc7+-] 43...Rh6 44.Rf5 hxg4 45.Rxg4 Rg6 46.h5+ Rh6 47.f4 Rg7 48.Rf5 Rf7 49.h6 Cc4 50.Rg4 Cb6 51.Rh5 Ca8 52.h7 Rg7 53.h8D+ Rxh8 54.Rg6 f5 55.Rf7 Rh7 56.Re7 Rg7 57.Rd6 Rf6 58.Rxc6 Re6 La tentadora captura del caballo conduce a la derrota, pues tras el ahogo, pierden por el peón traidor de c4 obligado a mover y perder. 59.Rc5 Si: 59.Rb7 Rd7 60.Rxa8 Rc8 Cuidado si: (60...Rc7 Tablas: Corróborelo.) 61.c4 dxc4 62.d5 c3 63.d6 c2 64.d7+ Rxd7 65.Rb7 c1D 66.a8D Dh1+ 67.Rb8 Dxa8+ 68.Rxa8 Rc6 con mate en 17 jugadas. 59...Cc7 60.a8D Las blancas podrían ganar coronando C. 60...Cxa8 61.Rc6 Rf6 Shirov visualiza el camino correcto y largo: 62.Rb7 Rg6 63.Rxa8 Rh5 64.Rb7 Rg4 65.Rc6 Rxf4 66.Rxd5+- Re3 El mago de Riga realiza el único movimiento ganador: Cualquier otro conduce a tablas. 67.Rc5! f4 68.d5 f3 69.d6 f2 70.d7 f1D 71.d8D Da1 Final largo que no es sencillo de ganar. Se debe jugar con exactitud el plan de coronar. 72.Dd4+ Rf3 73.Rb6 Db1+ 74.Rc6 Dg6+ 75.Dd6 De8+ 76.Rb6 Dg8 77.Rc5 Dg1+ 78.Rc6 Da1 79.c4 Da4+ 80.Rd5 Db3 81.Df6+ Rg4 Las variantes no son sencillas y exigen imaginación y cálculo. [81...Re3 82.Dd4+ Rf3 83.Rc5 Da3+ 84.Rc6 Da6+ 85.Rc7 Da5+ 86.Db6 De5+ 87.Dd6 Dg7+ 88.Rc6+-] 82.De6+ Rf4 83.De4+ Rg5 84.Re6 Db6+ 85.Rf7 Db3 [85...Df6+ 86.Re8 Dh8+ 87.Rd7 Dc3 88.De7+ Rg6 89.c5+-] 86.De5+ Rg4 87.De6+ Rf4 88.c5 Db7+ 89.Re8 Db8+ 90.Rd7 Db7+ 91.Rd6 Db8+ 92.Rc6 Da8+ 93.Rb5 Db8+ 94.Rc4 Db2 Amenaza Da2+ 95.Df7+ Rg5 96.De7+ Rf5 97.c6 Da2+ 98.Rb5 Db3+ 99.Db4 Dd3+ 100.Rb6 Re6 101.c7 De3+ 102.Rb7 Df3+ 103.Rb8 Dg3 El remate final 104.Dg4+ Rd5 Negras abandonan. Si: 104...Dxg4 105.c8D+ Re5 106.Dxg4 con mate en 6 jugadas. 1–0.