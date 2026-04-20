Autoridades del Edomex reportan coordinación con Guardia Nacional en Teotihuacán

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, fijó postura tras los hechos de violencia registrados este lunes en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, con un mensaje centrado en la solidaridad con las víctimas y en la capacidad de respuesta de las autoridades estatales.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su respaldo a las familias afectadas y delineó la narrativa institucional: atención inmediata, coordinación interinstitucional y presencia permanente en la zona.

“Envío mi solidaridad a las familias de las personas que se vieron afectadas ante lo ocurrido en Teotihuacán”, publicó.

En su posicionamiento, Gómez Álvarez subrayó que la Secretaría de Seguridad del Estado de México atendió el reporte desde el primer momento, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, lo que apunta a una activación temprana del protocolo de respuesta ante situaciones de riesgo en espacios de alta afluencia.

Armas y cartuchos decomisados que llevaba el agresor. Cuartoscuro

La gobernadora enfatizó que las personas afectadas están recibiendo atención y que la presencia de fuerzas estatales se mantendrá en el sitio.

“Se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”, señaló.

Además, adelantó que la información oficial continuará fluyendo a través de los canales institucionales de la Secretaría de Seguridad estatal.

El contexto no es menor. Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más relevantes del país, con alta afluencia nacional e internacional, por lo que cualquier incidente de violencia tiene un impacto inmediato en la percepción de seguridad.