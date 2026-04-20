INAH lamenta hechos registrados en las pirámides de Teotihuacán

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lamentó los hechos registrados la mañana de este lunes 20 de abril en las pirámides de Teotihuacán.

A través de un comunicado, el INAH informó que se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor.

En tanto, dijeron mantenerse en coordinación con autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a fin de proporcionar información oportuna.

Asimismo, extendieron sus condolencias a las personas afectadas:

Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos”.

¿Qué pasó en las pirámides de Teotihuacán este 20 de abril?

Desde lo alto de la pirámide de la Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, un hombre abrió fuego. El sospechoso disparó contra los turistas que visitaban el lugar, matando a una mujer canadiense y lesionando a otras seis personas, dos de ellas por caer desde las escaleras de la edificación.

El tirador, después de disparar, se privó de la vida, según informó el Gabinete de Seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México también detalló en un comunicado que encontraron a los fallecidos al llegar al lugar, uno de ellos el presunto agresor.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica con el apoyo de equipos de Grupo Relámpago, Protección Civil y los servicios de urgencia locales junto a la Cruz Roja Mexicana.

Pirámide de la Luna, recién abierta

Hace menos de un año, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reabrió el acceso para subir a la Pirámide de la Luna, después de que finalizaran los trabajos de conservación.

La reapertura fue parcial. El acceso quedó limitado solo al primer cuerpo o primer nivel de la pirámide, no hasta la cima total. Esto se hizo para proteger la estructura original y reducir desgaste por el paso constante de turistas.

Desde 2020 el ascenso estaba restringido, principalmente por:

Conservación del monumento

Trabajos de restauración

Mejoras de seguridad

Control de flujo turístico

Medidas implementadas tras pandemia

La Pirámide de la Luna es una de las estructuras más emblemáticas de Zona Arqueológica de Teotihuacán y suele ser considerada, junto con la Pirámide del Sol, como el corazón ceremonial de la antigua ciudad. Está ubicada al extremo norte de la Calzada de los Muertos, cerrando visualmente la avenida principal con una vista monumental y perfectamente planeada.

Aunque es más baja que la Pirámide del Sol, su ubicación la hace visualmente imponente. Tiene alrededor de 43 metros de altura y una base amplia. Desde la plaza frontal parece aún más grande porque está alineada con el Cerro Gordo, montaña que sirve como telón natural detrás de la pirámide.

La zona arqueológica de Teotihuacan, declarada Patrimonio de la Humanidad desde hace casi cuatro décadas, es la segunda más visitada de México. En 2025 recibió 1 millón 785,275 de visitantes, sólo después de Chichén Itzá, que el mismo año recibió a 2 millones 182,034 visitantes.

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