Detienen a conductor de tráiler tras atropellar a mujer en Iztapalapa

Elementos policiacos detuvieron a un hombre de 30 años, conductor de un tráiler, señalado como probable responsable de atropellar a una mujer que perdió la vida, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron en el cruce de San Rafael Atlixco y Javier Rojo Gómez, en la colonia Doctor Ortiz Tirado, donde los oficiales observaron a una mujer sobre la cinta asfáltica y solicitaron de inmediato los servicios de emergencia.

De acuerdo con testigos, el conductor de un tráiler color blanco la arrolló al dar vuelta sobre la avenida. Paramédicos de Protección Civil que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada y se dio aviso a los servicios periciales para las diligencias correspondientes.

En tanto, el conductor fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.