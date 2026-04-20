Reportan disparos en Teotihuacán; se registra movilización

Fuerzas federales y estatales se movilizaron hacia la zona arqueológica de Teotihuacán tras reportarse detonaciones de arma de fuego por parte de un hombre que subió a una de las pirámides. En un video grabado por testigos que se encuentran en la zona se escuchan algunos estruendos.

En las imágenes dadas a conocer se logra ver a un hombre en la parte media de la pirámide de la Luna con una playera de rayas negras y blancas y pantalón oscuro y un cubrebocas, quien presuntamente es el que realiza las detonaciones, lo que alertó a los turistas que visitaban el lugar y ante esta situación trataron de resguardarse.

“Háblenle a la policía”, se escucha gritar a una mujer ante el estruendo por las detonaciones, mientras que otros de los visitantes cuestionan si realmente se trata de un arma de fuego o si son balas de salva.

Tras los reportes de detonaciones que fueron confirmados por la Fiscalía del Estado de México, hasta Teotihuacán se desplazaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y corporaciones estatales para atender las llamadas de auxilio y controlar la situación.

Al lugar también acudieron diversas ambulancias, mientras que los elementos de seguridad ya resguardaron la zona en la que ocurrieron los hechos.

vjcm